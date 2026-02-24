Traian Băsescu, fostul , îi recomandă lui Ilie Bolojan să pună pe pauză . Aceasta pentru că a reușit să învrăjbească toate categoriile sociale.

În plus, mai spune fostul șef al statului, ceea ce guvernul numește reformă nu este decât o ajustare bugetară, care nu aduce nimic nou în administrație.

Traian Băsescu îl contrazice pe Bolojan

Fostul președinte al României îl contrazice pe premierul care susține că tăierile salariale și concedierile colective pe care le propune ar reprezenta o reformă a administrației publice. Traian Băsescu îi atrage atenția actulului premier că ceea ce face este doar o ajustare de cheltuieli. , spune Băsescu, va fi atunci când guvernul va promova o lege care să reglementeze reorganizarea administrativ-teritorială.

„Aș vrea să clarificăm. Nu vreau să fiu categorisit ca om ce nu înțelege ce se întâmplă. Nu discutăm despre nici o reformă. Discutăm despre ajustări bugetare, ajustări de cheltuieli. Reformă în administrație va fi când se va face reorganizarea administrativă. Aia se va numi reformă. Deocamdată suntem la stadiul la care tăiem”, a subliniat fostul președinte.

În acest context, el a vorbit despre măsurile pe care le-a adoptat guvernul Boc, în precedenta criză. La momentul respectiv, spre deosebire de Ilie Bolojan, s-a preferat menținerea locurilor de muncă cu reducerea salariilor. A fost o măsură de solidaritate, în condiții de criză.

„Eu îmi aduc aminte situația din 2010. Nu s-a mers pe ideea disponibilizărilor, ci pe ideea reducerii veniturilor cu 25%, dar cu menținerea tuturor salariaților în activitate, cu excepția celor care luau și pensie și salariu de la stat. În rest, toți care erau salariați în activitate au fost menținuți. Dezavantajul a fost că pentru a-i menține a trebuit să facem această reducere cu 25% pentru toți. A fost o măsură de solidaritate: «Nu te dau afară, dar îți reduc salariul»”, a spus Băsescu.

Fostul președinte recomandă o pauză de austeritate

Traian Băsescu i-a mai recomandat premierului Ilie Bolojan să facă o pauză de la tăieri salariale și concedieri, în condițiile în care a reușit să învrăjbească toate categoriile sociale. Totodată, i-a sugerat să chibzuiască mai bine la măsurile pe care le ia și la cei care vor fi afectați. Cu atât mai mult cu cât noile tăieri sunt îndreptate împotriva cadrelor militare.

„În momentul de față ar fi bună o pauză după atâtea măsuri luate care au generat tensiuni în toate categoriile sociale. Spunem că după magistrați a venit rândul militarilor. Dar până în prezent, militarii aceștia cărora trebuie să le aplicăm noi măsuri legate de pensii au suportat toate măsurile luate până acum: creșterile de taxe, creșterile de accize. Cred că trebuie puțină chibzuință”, a subliniat fostul președinte.

În opinia sa, este nevoie de o amânare a deciziilor care vizează alte categorii sociale, precum militarii, dat fiind că și aceștia au suferit de pe urma creșterilor de taxe și impozite.

„Militarii nu sunt din altă țară și nu poți să spui «măresc acciza la combustibili, dar pentru militari nu; măresc taxele la mașini și la locuințe, dar pentru militari nu» Acest lucru nu poate fi făcut. Dar să amâni puțin o dezbatere, o analiză a problemei pensionărilor, cred că se poate face”, a concluzionat Băsescu.