Acasa » Eveniment » Cel mai murdar obiect din casă se află chiar în bucătărie și este folosit zilnic. Aproape nimeni nu știe cât de periculos este

Cel mai murdar obiect din casă se află chiar în bucătărie și este folosit zilnic. Aproape nimeni nu știe cât de periculos este

Ana Beatrice
24 feb. 2026, 19:31
Cel mai murdar obiect din casă se află chiar în bucătărie și este folosit zilnic. Aproape nimeni nu știe cât de periculos este
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Care este obiectul din casă care are cei mai mulți microbi
  2. Ce alte obiecte din casă sunt pline de bacterii fără să-ți dai seama

În mod surprinzător, cel mai murdar obiect din casă nu este capacul de toaletă, așa cum cred cei mai mulți oameni. Specialiștii au descoperit că un obiect banal din bucătărie ascunde un adevărat focar de bacterii. Mai exact, acesta poate adăposti de până la 200.000 de ori mai multe bacterii decât capacul toaletei. Deși este folosit zilnic și pare inofensiv, nivelul de microbi care se acumulează pe suprafața lui este șocant.

Care este obiectul din casă care are cei mai mulți microbi

Deși mulți cred că toaleta este cel mai murdar loc din casă, realitatea este cu totul alta. Studiile de microbiologie arată că, datorită curățării frecvente, aceasta ajunge să fie surprinzător de igienică. În schimb, pericolul real se ascunde chiar în bucătărie. Bacteriile se acumulează pe obiectele pe care le folosim zilnic, fără să ne gândim la riscuri.

Cel mai contaminat obiect este, fără îndoială, buretele de spălat vase. Materialul său poros reține umezeala și resturile alimentare, creând condiții ideale pentru microbi. În timp, acesta devine un adevărat rezervor de bacterii invizibile. Specialiștii spun că un burete folosit poate conține de până la 200.000 de ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă.

Din acest motiv, folosirea lui îndelungată poate reprezenta un risc pentru sănătate. Experții recomandă schimbarea buretelui cel puțin o dată pe săptămână și dezinfectarea lui regulată în cuptorul cu microunde, după ce a fost umezit.

Ce alte obiecte din casă sunt pline de bacterii fără să-ți dai seama

Pericolele nu se opresc la buretele de vase, deoarece și alte obiecte banale din locuință ascund cantități uriașe de bacterii. Tocătorul de bucătărie ocupă un loc fruntaș, mai ales dacă este din lemn și prezintă tăieturi fine de la cuțit. În aceste crăpături se infiltrează bacterii, în special după tăierea cărnii crude, iar curățarea superficială nu este suficientă. De aceea, specialiștii recomandă folosirea unor tocătoare diferite pentru carne și legume.

Un alt obiect extrem de contaminat este telecomanda televizorului, pe care punem mâna zilnic, dar pe care rar o curățăm. Aceasta poate adăposti de zeci de ori mai mulți microbi decât vasul de toaletă. Telefonul mobil este și el un adevărat magnet pentru bacterii, fiind purtat peste tot și apropiat constant de față. Căldura degajată de ecran favorizează înmulțirea microbilor, motiv pentru care trebuie dezinfectat frecvent.

Nici tastatura laptopului nu este mai sigură, mai ales dacă obișnuiești să mănânci în fața lui. Resturile de mâncare și murdăria dintre taste hrănesc colonii întregi de bacterii, transformând tastatura într-un focar ascuns.

