Un incident grav a avut loc marți, 24 februarie, la școala din comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud. Un a fost rănit după ce a căzut de la primul etaj al școlii, în timpul programului.

Ce s-a întâmplat la școala din Telciu

Incidentul a avut loc în timpul unei pauze, în incinta școlii. Reprezentanții unității de învățământ susțin că băiatul de 13 ani s-ar fi aruncat de la etaj. Directoarea Liceului Tehnologic din Telciu a declarat că totul s-ar fi întâmplat după ce elevul a primit o notă. Aceasta a explicat că rezultatul a fost sub așteptările copilului și l-ar fi afectat puternic, notează Agerpres.

„Astăzi, în jurul orei 10:00, a fost sesizat prin SNUAU 112 faptul că, în localitatea Telciu, un elev a căzut de la etaj, accidentându-se. La faţa locului, poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Năsăud au identificat un minor de 13 ani din localitate, iar din primele verificări efectuate a reieşit faptul că acesta ar fi căzut de la etajul I al şcolii unde învaţă”, a declarat .

Un echipaj SMURD l-a preluat pe copil în stare conștientă, însă acesta prezenta un traumatism lombar și suspiciune de fractură la un picior. Ulterior, a fost transportat de urgență la UPU Bistrița pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare.