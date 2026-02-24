B1 Inregistrari!
Momente șocante la o școală din Bistrița-Năsăud. Un elev de 13 ani s-a aruncat de la etaj după o ce a primit o notă mică

Momente șocante la o școală din Bistrița-Năsăud. Un elev de 13 ani s-a aruncat de la etaj după o ce a primit o notă mică

Ana Beatrice
24 feb. 2026, 17:16
Momente șocante la o școală din Bistrița-Năsăud. Un elev de 13 ani s-a aruncat de la etaj după o ce a primit o notă mică
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat la școala din Telciu
  2. Cum a explicat directoarea liceului gestul care a șocat întreaga școală

Un incident grav a avut loc marți, 24 februarie, la școala din comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud. Un elev a fost rănit după ce a căzut de la primul etaj al școlii, în timpul programului.

Ce s-a întâmplat la școala din Telciu

Incidentul a avut loc în timpul unei pauze, în incinta școlii. Reprezentanții unității de învățământ susțin că băiatul de 13 ani s-ar fi aruncat de la etaj. Directoarea Liceului Tehnologic din Telciu a declarat că totul s-ar fi întâmplat după ce elevul a primit o notă. Aceasta a explicat că rezultatul a fost sub așteptările copilului și l-ar fi afectat puternic, notează Agerpres.

„Astăzi, în jurul orei 10:00, a fost sesizat prin SNUAU 112 faptul că, în localitatea Telciu, un elev a căzut de la etaj, accidentându-se. La faţa locului, poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Năsăud au identificat un minor de 13 ani din localitate, iar din primele verificări efectuate a reieşit faptul că acesta ar fi căzut de la etajul I al şcolii unde învaţă”, a declarat IPJ Bistriţa-Năsăud.

Un echipaj SMURD l-a preluat pe copil în stare conștientă, însă acesta prezenta un traumatism lombar și suspiciune de fractură la un picior. Ulterior, a fost transportat de urgență la UPU Bistrița pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare.

Cum a explicat directoarea liceului gestul care a șocat întreaga școală

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul. Între timp, medicii transmit că starea copilului este stabilă, potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.

Directoarea Liceului Tehnologic din Telciu a declarat că, din primele discuții purtate cu elevul, gestul ar fi fost intenționat.

„El a spus, în momentul în care a fost întrebat de ce a făcut treaba asta, că e viaţa grea. Contextualizarea a fost în mai multe direcţii cumva. Că a încercat să ia o notă mai bună la fizică, cred, şi că a luat o notă mai mică şi că totul e în zadar, că viaţa asta este foarte grea. Nici n-am încercat eu să aflu foarte multe pentru că, nu ştiu, n-am mai fost pusă într-o situaţie de genul acesta. Atât de tare m-am speriat, încât nu am ştiut dacă e bine să intru în amănunte sau nu”, a precizat aceasta.

Totul s-a petrecut în doar câteva secunde, chiar sub ochii colegilor. Aceștia nu au realizat inițial gravitatea situației. Abia după cădere, copiii au înțeles ce s-a întâmplat și s-au speriat. Conducerea școlii spune însă că, în prezent, colegii elevului sunt în siguranță, deși momentul i-a marcat profund.

