Cum a explicat directoarea liceului gestul care a șocat întreaga școală
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul. Între timp, medicii transmit că starea copilului este stabilă, potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița.
Directoarea Liceului Tehnologic din Telciu a declarat că, din primele discuții purtate cu elevul, gestul ar fi fost intenționat.
„El a spus, în momentul în care a fost întrebat de ce a făcut treaba asta, că e viaţa grea. Contextualizarea a fost în mai multe direcţii cumva. Că a încercat să ia o notă mai bună la fizică, cred, şi că a luat o notă mai mică şi că totul e în zadar, că viaţa asta este foarte grea. Nici n-am încercat eu să aflu foarte multe pentru că, nu ştiu, n-am mai fost pusă într-o situaţie de genul acesta. Atât de tare m-am speriat, încât nu am ştiut dacă e bine să intru în amănunte sau nu”, a precizat aceasta.
Totul s-a petrecut în doar câteva secunde, chiar sub ochii colegilor. Aceștia nu au realizat inițial gravitatea situației. Abia după cădere, copiii au înțeles ce s-a întâmplat și s-au speriat. Conducerea școlii spune însă că, în prezent, colegii elevului sunt în siguranță, deși momentul i-a marcat profund.