Polițiștii locali din București au intervenit marți pentru a salva o pasăre dintr-o specie protejată, găsită căzută în zăpadă, în curtea unei instituții. Exemplarul, un corcodel mare, va fi eliberat în sălbăticie după tratament și monitorizare medicală de specialitate.

Unde a fost găsită pasărea și cum a fost observată

Intervenția a avut loc pe Șoseaua Olteniței, după ce personalul unei instituții a observat pasărea aflată în dificultate, fără posibilitatea de a-și relua zborul. Reprezentanții estimează că pasărea ar fi ajuns în zonă din Delta Văcărești, aflată în apropiere. Condițiile meteo și epuizarea sunt considerate cauze probabile ale căderii pe sol.

Într-un mesaj public, instituția a explicat de ce pasărea nu a putut decola singură, deși nu prezenta semne vizibile de rănire. „Deşi este o pasăre spectaculoasă, corcodelul are o particularitate: picioarele sale sunt poziţionate mult spre spatele corpului, perfect adaptate pentru înot, inutile însă pentru elanul necesar decolării de la sol.”

Caracteristicile anatomice ale speciei au jucat un rol esențial în situația creată, mai ales după aterizarea accidentală pe o suprafață improprie. „Penajul colorat în formă de evantai de pe cap cu siguranţă l-a scos în evidenţă pentru personalul de întreţinere care a găsit superba . Odată ajuns pe zăpadă, micul «maratonist» al apelor a rămas captiv, fără nicio şansă de a-şi relua zborul de unul singur”, se arată în postarea publicată marți.

Cum a decurs intervenția Poliției Animalelor

Un angajat al Poliției Animalelor a intervenit pentru a reduce stresul păsării, înfășurând-o într-un prosop și plasând-o într-o cușcă specială de transport. Pasărea a fost dusă ulterior la Centrul de Salvare și Reabilitare a Sălbatice, unde a fost preluată de un medic veterinar.

Specialiștii au evaluat rapid starea exemplarului, iar rezultatele inițiale au fost încurajatoare. „Primele verificări medicale nu au arătat fracturi sau leziuni la nivelul aripilor ori al membrelor!” Potrivit aceleiași surse, pasărea rămâne sub supraveghere, urmând să fie eliberată în natură după recuperare, relatează Digi24.