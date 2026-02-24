B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O pasăre dintr-o specie protejată a fost salvată de polițiștii locali din București. Unde a fost găsită și cum a fost salvată (FOTO)

O pasăre dintr-o specie protejată a fost salvată de polițiștii locali din București. Unde a fost găsită și cum a fost salvată (FOTO)

Iulia Petcu
24 feb. 2026, 20:05
O pasăre dintr-o specie protejată a fost salvată de polițiștii locali din București. Unde a fost găsită și cum a fost salvată (FOTO)
sursa foto: Facebook/ Poliția Locală a Municipiului București
Cuprins
  1. Unde a fost găsită pasărea și cum a fost observată
  2. Cum a decurs intervenția Poliției Animalelor

Polițiștii locali din București au intervenit marți pentru a salva o pasăre dintr-o specie protejată, găsită căzută în zăpadă, în curtea unei instituții. Exemplarul, un corcodel mare, va fi eliberat în sălbăticie după tratament și monitorizare medicală de specialitate.

Unde a fost găsită pasărea și cum a fost observată

Intervenția a avut loc pe Șoseaua Olteniței, după ce personalul unei instituții a observat pasărea aflată în dificultate, fără posibilitatea de a-și relua zborul. Reprezentanții Poliția Locală a Municipiului București estimează că pasărea ar fi ajuns în zonă din Delta Văcărești, aflată în apropiere. Condițiile meteo și epuizarea sunt considerate cauze probabile ale căderii pe sol.

Într-un mesaj public, instituția a explicat de ce pasărea nu a putut decola singură, deși nu prezenta semne vizibile de rănire. „Deşi este o pasăre spectaculoasă, corcodelul are o particularitate: picioarele sale sunt poziţionate mult spre spatele corpului, perfect adaptate pentru înot, inutile însă pentru elanul necesar decolării de la sol.”

Caracteristicile anatomice ale speciei au jucat un rol esențial în situația creată, mai ales după aterizarea accidentală pe o suprafață improprie. „Penajul colorat în formă de evantai de pe cap cu siguranţă l-a scos în evidenţă pentru personalul de întreţinere care a găsit superba pasăre. Odată ajuns pe zăpadă, micul «maratonist» al apelor a rămas captiv, fără nicio şansă de a-şi relua zborul de unul singur”, se arată în postarea publicată marți.

Cum a decurs intervenția Poliției Animalelor

Un angajat al Poliției Animalelor a intervenit pentru a reduce stresul păsării, înfășurând-o într-un prosop și plasând-o într-o cușcă specială de transport. Pasărea a fost dusă ulterior la Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice, unde a fost preluată de un medic veterinar.

Specialiștii au evaluat rapid starea exemplarului, iar rezultatele inițiale au fost încurajatoare. „Primele verificări medicale nu au arătat fracturi sau leziuni la nivelul aripilor ori al membrelor!” Potrivit aceleiași surse, pasărea rămâne sub supraveghere, urmând să fie eliberată în natură după recuperare, relatează Digi24.

Tags:
Citește și...
Transalpina, închisă din cauza viscolului puternic pe sectorul Novaci–Rânca. Când ar putea fi reluat traficul
Eveniment
Transalpina, închisă din cauza viscolului puternic pe sectorul Novaci–Rânca. Când ar putea fi reluat traficul
Liderii din tehnologie își țin copiii departe de ecrane. Ce știu creatorii TikTok, YouTube sau iPhone și restul părinților ignoră
Eveniment
Liderii din tehnologie își țin copiii departe de ecrane. Ce știu creatorii TikTok, YouTube sau iPhone și restul părinților ignoră
Lukoil dă în judecată statul român. Gigantul rus se retrage oficial din proiectul Trident din Marea Neagră
Eveniment
Lukoil dă în judecată statul român. Gigantul rus se retrage oficial din proiectul Trident din Marea Neagră
Tot mai multe agresiuni asupra echipajelor de ambulanță în România. Ce arată studiul național despre violența împotriva paramedicilor și ce solicită sindicatele
Eveniment
Tot mai multe agresiuni asupra echipajelor de ambulanță în România. Ce arată studiul național despre violența împotriva paramedicilor și ce solicită sindicatele
Un oraș din România atrage toți pofticioșii. Festivalul unde slăninile devin vedete
Eveniment
Un oraș din România atrage toți pofticioșii. Festivalul unde slăninile devin vedete
Cel mai murdar obiect din casă se află chiar în bucătărie și este folosit zilnic. Aproape nimeni nu știe cât de periculos este
Eveniment
Cel mai murdar obiect din casă se află chiar în bucătărie și este folosit zilnic. Aproape nimeni nu știe cât de periculos este
Împrumuturi fantomă făcute pe ascuns în Olt. Pensionari executați silit după ce două angajate bancare le-au folosit identitatea
Eveniment
Împrumuturi fantomă făcute pe ascuns în Olt. Pensionari executați silit după ce două angajate bancare le-au folosit identitatea
Momente șocante la o școală din Bistrița-Năsăud. Un elev de 13 ani s-a aruncat de la etaj după o ce a primit o notă mică
Eveniment
Momente șocante la o școală din Bistrița-Năsăud. Un elev de 13 ani s-a aruncat de la etaj după o ce a primit o notă mică
Orașul în care bărbații sunt mai împliniți decât în restul țării. Ce îi face, de fapt, fericiți
Eveniment
Orașul în care bărbații sunt mai împliniți decât în restul țării. Ce îi face, de fapt, fericiți
Prima reacție a lui Ion Duvac la acuzațiile de hărțuire sexuală. „Candidez la președinția Colegiului Psihologilor și se încearcă denigrarea mea”
Eveniment
Prima reacție a lui Ion Duvac la acuzațiile de hărțuire sexuală. „Candidez la președinția Colegiului Psihologilor și se încearcă denigrarea mea”
Ultima oră
21:36 - Expoziția despre războiul din Ucraina, deschisă într-un fost buncăr nazist. Detalii despre noul proiect de la Berlin
21:24 - Transalpina, închisă din cauza viscolului puternic pe sectorul Novaci–Rânca. Când ar putea fi reluat traficul
21:22 - Liderii din tehnologie își țin copiii departe de ecrane. Ce știu creatorii TikTok, YouTube sau iPhone și restul părinților ignoră
21:01 - Guvernul a adoptat tăierile din administrație și pachetul de relansare economică. Ilie Bolojan estimează o schimbare în următoarele luni(VIDEO)
20:54 - Lukoil dă în judecată statul român. Gigantul rus se retrage oficial din proiectul Trident din Marea Neagră
20:48 - Băsescu recomandă o pauză de la austeritate: „Nu vreau să fiu categorisit ca om ce nu înțelege, nu discutăm despre nici o reformă!” (VIDEO)
20:47 - Tot mai multe agresiuni asupra echipajelor de ambulanță în România. Ce arată studiul național despre violența împotriva paramedicilor și ce solicită sindicatele
20:30 - Un oraș din România atrage toți pofticioșii. Festivalul unde slăninile devin vedete
20:17 - Pavel Durov este anchetat penal în Rusia. Fondatorul Telegram este acuzat de complicitate la terorism
20:03 - Promovare controversată în ograda USR. Irineu Darău a numit o cunoștință apropiată de-a lui Radu Miruță, fost simpatizant AUR, administator special la o uzină strategică de armament