Lukoil a dat statul român în judecată și solicită magistraților să constate existența unui caz de forță majoră. Decizia vine după ce gigantul rus a hotărât să se retragă din proiectul offshore . Acțiunea vizează compania Romgaz și Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Potrivit , decizia vine după ce Ministerul Energiei a cerut supravegherea firmelor Lukoil din România. Compania rusă era operatorul principal în proiectul Trident, iar retragerea sa blochează acum extracția gazelor din Marea Neagră, vitale pentru siguranța energetică a țării.

Lukoil invocă forța majoră din cauza sancțiunilor internaționale

Experții explică faptul că sancțiunile au blocat activitatea Lukoil, forțând compania să invoce forța majoră. Potrivit lui Dumitru Chisăliță, proiectul Trident este acum oprit din cauza contextului geopolitic.

Statul român trebuie să decidă rapid dacă acceptă cererea în instanță sau o contestă. Specialistul avertizează că proiectul are nevoie de o nouă licitație. Un operator fără risc de sancțiuni ar face investiția din Marea Neagră mult mai atractivă pentru finanțatori.

Compania își vinde toate activele externe către un fond american

Grupul petrolier a anunțat oficial că vinde divizia Lukoil International către fondul american Carlyle Group. Decizia de a renunța la toate activele din afara Rusiei a fost forțată de sancțiunile economice impuse de Statele Unite.

„O repoziționare a proiectului sub un operator fără risc de sancțiuni ar putea face Trident mai bancabil decât anterior”, a concluzionat Dumitru Chisăliță.

Contextul proiectul Trident din Marea Neagră

Proiectul offshore Trident a fost privit ani la rând ca o piesă importantă pentru securitatea energetică a Europei de Est. Lukoil a intrat în această asociere în calitate de partener majoritar, alături de compania de stat Romgaz. Deși perimetrul este mai puțin avansat decât Neptun Deep, potențialul său de extracție era considerat vital pentru consumul intern.

Tensiunile dintre autoritățile române și compania rusă s-au acutizat după începerea războiului din Ucraina și impunerea pachetelor de sancțiuni europene. În prezent, retragerea companiei obligă statul român să reevalueze strategia de exploatare a resurselor de la mare adâncime.