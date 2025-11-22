Mandat de arestare pentru agresiune seuală emis de pentru un individ de 25 de ani care a atacat două angajate ale unei săli de jocuri. El a mai distrus un aparat de jocuri și o oglindă.

Mandat de arestare pentru un agresor sexual

Un individ de 25 de ani două angajate într-o sală de jocuri electronice din municipiul Brăila. În același context, el a distrus un aparat de jocuri electronice și o oglindă. Pe cale de consecință, a fost reținut și a primit un mandat de arestare la Judecătoria Brăila.

Ancheta a fost inițiată de polițiștii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale, al , sub supravegherea din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila. Autoritățile au dispus reținerea individului, în baza unei ordonanţe, pentru 24 de ore. El este anchetat pentru agresiune sexuală şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

„În fapt, din materialul probator administrat s-a reţinut că, la data de 21 noiembrie a.c., tânărul, în timp ce se afla în incinta unei săli de jocuri de noroc, ar fi agresat sexual două angajate. De asemenea, acesta ar fi provocat distrugeri unui aparat de jocuri electronice şi ar fi distrus şi o oglindă, tulburând astfel, prin acţiunile sale, ordinea şi liniştea publică”, a arătat Poliţia.

Sâmbătă, instanţa de judecată a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila şi a dispus arestarea preventivă a individului, pentru 30 de zile. El a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă.

Femeie agresată de fostul soț în București

O femeie a fost ridicată de pe stradă, cu forța, și urcată într-o mașină, de soțul de care era despărțită în fapt. Incidentul s-a petrecut vineri. Victima a fost găsită pe o stradă din Sectorul 5, și a fost preluată de agenții de poliție. În acest caz a fost demarată o anchetă, iar din primele verificări s-a stabilit că individul a forţat-o să urce în vehiculul condus de alt bărbat, unde a agresat-o. Cei doi au fost prinși în Călărași.

„În urma sesizării, mai multe echipaje de ordine publică din cadrul Secţiei 16 s-au deplasat de urgenţă la faţa locului şi au iniţiat de îndată activităţi de verificare şi căutare. Totodată, poliţiştii au demarat activităţi investigative pentru identificarea şi depistarea persoanelor implicate. Din datele obţinute, s-a stabilit că după comiterea faptei, cei doi bărbaţi ar fi abandonat victima pe o stradă din Sectorul 5, aceasta neformulând nicio sesizare la momentul respectiv”, au transmis poliţiştii.

Potrivit sursei citate, victima a fost audiată conform prevederilor legale. Poliția a identificat autovehiculul cu care a fost răpită femeia în județul Călărași. Tot aici au fost găsiți și cei doi indivizi care au fost preluați de polițiștii Secției 16 din București.

„Din verificări a rezultat că, în cursul dimineţii, femeia ar fi fost obligată de către soţul său – un bărbat în vârstă de 31 de ani, cu care nu mai locuieşte împreună şi care este cunoscut cu preocupări infracţionale – să urce în autoturismul condus de un alt bărbat, în vârstă de 26 de ani. În interiorul maşinii, femeia ar fi fost agresată fizic de către soţul său, care ar fi încercat să îi obţină telefonul mobil pentru a verifica presupuse dovezi ale unei infidelităţi”, au mai transmis poliţiştii.

Procurorii cer mandat de arestare

În cazul acestui individ a fost emis un ordin de protecție provizoriu, pentru cinci zile, conform prevederilor Legii nr. 217/2003. În cauză a fost deschis un dosar penal care este instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Cei doi au fost prezentați instanței pentru emiterea unui mandat de arestare.