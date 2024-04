Marcel Ciolacu, după cazul de la Giurgiu: Nu ai voie să îți faci de râs uniforma de polițist adresându-se în acest mod unor minori. Este o abordare de golan / S-au făcut peste 5.000 de controale în cămine (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a comentat , vineri seară, într-o conferință de presă la Râmnicu Vâlcea, și a subliniat că „nu ai voie să îți faci de râs uniforma de polițist adresându-se în acest mod unor minori”.

Marcel Ciolacu: S-au făcut peste 5.000 de controale în cămine

Întrebat despre cazul de la Giurgiu, premierul a spus: „Ministrul Familiei, Natalia Intotero, n.r.) deja îmi făcea un raport, eu eram pe drum și mi-a venit informarea de la șefa de cabinet, dar deja dădusem prin șeful de cancelarie dispoziție către Corpul de control imediat să se deplaseze”.

„Nu este ceva ce a ținut de controalele anterioare. Din punctul meu de vedere, fără să intervin în vreo anchetă, fără să mă antepronunț, este inadmisibil un om care trebuie să aplice legea să se adreseze unor minori doar pentru simplul fapt că sunt orfani – dimpotrivă! Un om al legii ar trebui să aibă mai multă indulgență și, în momentul în care te deplasezi, cu niște copii, mai ales orfani, trebuie să ai și o altă pregătire (…). Din punct de vedere uman, nu ai voie să îți faci de râs uniforma de polițist adresându-se în acest mod unor minori, unor copii! Ca și părinte, ca și om este inadmisibil așa ceva! Este o abordare de golan care, întâmplător, avea uniforma de poliţist”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Referitor la problemele din alte cămine din țară, el a afirmat. „Toate aceste cazuri sunt monitorizate. Știți foarte bine, s-au făcut peste 5.000 de controale, se știe în detaliu fiecare caz. Știți foarte bine că am venit și cu o ordonanță, va trecea și legea prin care mi-am asumat ca să pot face reorganizarea ministerelor (…), dar în acest moment suntem foarte aproape de fenomen. Am venit și cu lege, pe care, normal, am înaintat-o Parlamentului, că numai Legislativul poate să facă acele modificări majore de fond. Guvernul poate să intervină, dar nu pe lucrurile în fondul legii, fiindcă e neconstituțional”.

„ Eu știu că am redeschis tot dialogul cu toate ONG-urile, există o monitorizare mult mai clară în acest moment și la nivelul ministerului, a fost schimbată toată lumea care a fost în funcție și implicată”, a mai declarat Marcel Ciolacu.