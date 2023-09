Marian Oprișan scapă de impozitarea luxului în care trăiește / Baronul de Vrancea are o viață de milioane

Marian Oprișan, baron PSD Vrancea, scapă de impozitarea luxului în care trăiește. Conacul pe care l-a cumpărat de la mama sa cu 330 de mii de euro nu se încadrează în plafonul de 500 de mii de euro stabilit de Guvern.

Potrivit presei locale, baronul PSD are o avere de peste un milion de euro, pentru că este deținătorul mai multor terenuri, case și mașini de lux.

Lux și opulență în viața lui Marian Oprișan, care deține proprietăți de peste 500 de mii de euro fiecare.

Marian Oprișan, viață în lux și opulență

În primăvara anului 2023, Marian Oprișan a cumpărat un conac în valoare de 330 de mii de euro de la mama sa.

„Am ținut mult asupra impozitării luxului, a viciului și mai ales a profiturilor excesive. Cred cu tărie că sunt necesare și legitime, mai ales în această perioadă. Cine are proprietăți scumpe, de peste 500.000 euro sau mașini scumpe, este normal să plătească mai mult”, a declarat Marcel Ciolacu, miercuri, 20 septembrie.

Potrivit unor experți imobiliari, vila pe care baronul PSD o deține în comuna Bolotești ar valora peste un milion de euro, pentru că domeniul familiei Oprișan este construit pe o suprafață de un hectar.

De asemenea, Marian Oprișan deține un teren agricol, trei terenuri intravilane, două apartamente, un spațiu comercial și comuna din conacul Bolotești. Totodată, baronul PSD are două mașini de lux și o șalupă.

„Nu am luat niciodată șpaga. Banii pe care i-am câștigat din afaceri am cumpărat pământ, pământul a devenit valoros. L-am trecut pe numele mamei mele când am intrat în război cu Adrian Năstase că tot îmi trimitea procuratura dimineața, la prânz și seara, din acest punct de vedere, pentru că nu eram de acord cu el. În condițiile astea, mama – în momentul în care pământul a avut valoare – a tranzacționat teren – și uite așa s-a întamplat să avem banii necesari”, afirmă el.