Mariana Bobaru, nemulțumită de jurizarea la Chefi la cuțite: „Nu se poate așa ceva!”

În ediția de marți a emisiunii Chefi la cuțite, Mariana Bobaru a provocat un adevărat scandal în , după ce s-a simțit jignită de comentariile juraților despre preparatul ei. Concurenta a ajuns la platoul emisiunii cu o tradițională de curcan cu tăieței făcuți în casă, dar reacțiile juraților nu au fost cele așteptate, relatează .

Nemulțumirea Marianei Bobaru și reacția din platou

Mariana Bobaru i-a întrebat pe cei patru jurați dacă au gustat și dacă le-a plăcut ciorba pe care a gătit-o. Ulterior, concurenta a părăsit platoul. Nemulțumirea acesteia a venit din faptul că, înainte de a se deschide porțile prin care concurenții intră în fața juraților, chefii au discutat despre cine ar fi putut prepara ciorba respectivă, iar Mariana nu a fost mulțumită de presupunerile lor.

„Bună seara. Îmi pare bine că v-am cunoscut, că v-am văzut. Vă bateți joc de concurenți. Stăm aici de la ora 10 la 12 seara ca să gustați o lingură de ciorbă?! Am să îi spun patronului felul în care se gestionează această emisiune. Nu se poate așa ceva. Să spui că ciorba e făcută de o băbuță, că fideaua e urâtă, nu se poate așa ceva”, a spus Mariana Bobaru, înainte să părăsească platoul.

Reconcilierea și clarificările ulterioare

După acest incident, Mariana Bobaru a revenit în platou și a continuat să își exprime aprecierea pentru jurați, recunoscând că i-au impresionat în final. Chef Alexandru Sautner a explicat situația, subliniind că nu știau cine este concurentul și că, în timpul jurizării, el a afirmat că nu a gustat o ciorbă mai bună: „Ne pare foarte rău pentru incidentul din această seară, dar trebuie să ne credeți că nu știm cine este concurentul din spatele ușilor și dacă ne auzeați, atunci când am făcut jurizarea, eu am spus că nu am mâncat o ciorbă mai bună ca asta. Toți au fost de acord, toți au băgat cuțitele și toți au continuat să mâncăm.”

Reacțiile internauților

Incidentul nu a trecut neobservat și pe rețelele sociale, unde părerile au fost împărțite. Unii internauți au susținut-o pe Mariana, considerându-i corecte nemulțumirile, în timp ce alții au criticat-o, spunând că „prea mândră mamaia” și că, având în vedere vârsta ei, nu ar trebui să fie atât de supărată. De asemenea, unii au făcut glume, speculând că ar fi fost trimisă de echipa de la MasterChef pentru a încheia emisiunea.

„Are dreptate. Concurenții sunt ținuți nemâncați prin platouri chiar și 12 ore și îi momește cu un sandviș toată ziua, doar ca să își facă ei emisiunea”, a scris un utilizator. Alții au adăugat: „Bravo ei! Are dreptate” sau „Păi dacă ar sta cei chefii să mănânce toată mâncarea de la fiecare concurent, ar pleca cu salvarea.”

Conflictele și intensitatea din platou

Chiar și cu toate aceste conflicte, Chefi la cuțite continuă să fie o emisiune urmărită intens de public, iar fiecare ediție provoacă reacții și discuții pe rețelele de socializare. Cei patru jurați, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Alexandru Sautner, rămân centrul atenției, iar atmosfera din platou continuă să fie una plină de provocări pentru concurenți.