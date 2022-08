Marius Csampar, unul din criminalii în serie ai României, la mare pe banii Primăriei Balotești

Marius Csampar, unul din cei mai cunoscuți criminali în serie din România, se bucură de libertate deplină, după ce a primit un job cu ajutorul primăriei și a fost surprins și la mare, unde a mers printr-un program al Primăriei Balotești, scrie .

Unul dintre cei mai cunoscuți criminali din România, la mare pe banii primăriei

Acesta a sosit la mare dimineața și s-a întors acasă seara, împărtășindu-și experiența pe TikTok.

Marius Csampar a fost în Eforie, printr-un program al Primăriei Balotești. „Am fost săptămâna trecută o zi și acum iar. Ne duce și pe noi Primăria. De dimineața până seara”, a spus el, în timpul unui live pe TikTok.

Marius Csampar a ucis șase oameni în anii ´90. Printre ei, pe o femeie de 84 de ani în propria casă, lovind-o cu pumnii și picioarele, pe un bărbat zdrobindu-i capul cu o cărămidă, pe un prieten l-a decapitat.

În 2000 a fost condamnat la 99 de ani de închisoare, iar în 2020 a ieșit pentru bună purtare, după doar 20 de ani.

Nu e de mirare că internauții nu au întârziat cu comentariile acide: ”Vă dorim o vacanță criminală”. ”Arătați ucigător de bine”

”Nu mai fi supărat, că doar nu ai omorât pe nimeni”, ”Pozele sunt criminale”, ”O priveliște criminală”, ”Ești mortal, Mariuse”.

Crimele care au îngrozit România

Rămas orfan la 12 ani, alături de alte persoane s-a apucat de tîlhării în special în zona Gării de Nord din București. L-a ucis chiar și pe un membru al găștii, care a cerut și el parte din pradă, amenințând că-l va denunța.

Individul a fost atras într-un canal de termoficare, iar Csampar împreună cu o altă persoană au început să-l bată, iar apoi l-au decapitat.

Apoi a intrat în casă, în Balotești, peste o femeie la care stătuse în gazdă, pe care a bătut-o pentru a-i fura banii. Însă, i-a furat doar mâncarea. Femeia a murit la spital. Csampar a declarat că e singura victimă de care-i pare rău, că nu a vrut s-o omoare, ci doar să-i fure banii, pentru că, atât cât a stat la ea în gazdă, l-a ajutat. Apoi a mai ucis un om al străzii, care era în gașca de tâlhari a lui Csampar, și care își păstrase pentru el mai multe bunuri.

„M-am încălecat peste el şi l-am lovit cu una dintre cărămizi în zona capului. În timp ce loveam, mi-a scăpat cărămida din mână şi am luat o altă cărămidă, cu care am continuat să lovesc tot în cap. Am aruncat cărămida în timp ce mă ridicam de pe el, i-am mai dat câteva picioare”, a declarat Csampar în timpul anchetei. Și, în acest mod, el a comis 6 crime, pe care le-a recunoscut și descris în detaliu, arată sursa citată.