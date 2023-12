Marius Humelnicu (PSD), despre tragedia de la Ferma Dacilor: Prea multe nereguli. Nu se poate să nu avem o autorizație de construcție (VIDEO)

Senatorul PSD, Marius Humelnicu, a comentat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, subiectul referitor la , în urma căreia , iar una este încă dată dispărută.

“Prea multe nereguli și odată ce de 10 ani de zile funcționează această fermă, începând de la un grajd și ajungând atât de cunoscută, cât și afară, cu siguranță trebuia să treacă toate instituțiile statului, pentru că sunt anumite momente în care o instituție a statului, de exemplu, din oficiu, așa, citind în ziare, se autosesizează și începe să caute. Nu se poate să nu avem o autorizație de construcție, nu se poate să vină ISU și să spună, ’domnule, noi am servit o masă și am plecat și totul e în regulă’. Nu se pot întâmpla lucrurile acestea.

Înseamnă că n-au învățat nimic în 34 de ani de la Revoluție și n-au învățat că toate lucrurile trebuie făcute corect, să ai autorizație. Am fost și membru în Comisia de Urbanism, atunci când am fost consilier local la Galați, și citind anumite documente, pe care le-am parcurs și eu, nu are cum, chiar dacă au construit fără autorizație, să nu intre în legalitate, dacă este proprietar pe teren și atunci sunt niște forme și niște lucruri pe care ar fi trebui să le facă primăria. Trebuia să facă un PUZ, trebuia să facă o reglementare”.