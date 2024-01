Mărturia adolescentului care și-a pierdut tatăl și doi frați în incendiul de la Ferma Dacilor: ”Se știa că se încingea destul de des, iar un angajat le-a spus copiilor să-l închidă pentru a se mai răci”

Familia Ene este cea mai grea încercată de tragedia petrecută în a doua zi de Crăciun .

În incendiul izbucnit și-au pierdut viața doi frați, Petru Ene (12 ani) și Luca Ene (16 ani), cel de-al treilea frate, Matei Ene, geamănul lui Luca, a fost salvat din flăcări de tatăl lor care era angajat la Ferma Dacilor și mâna dreaptă a patronului. După ce l-a salvat pe Matei, bărbatul în vârstă de 48 de ani s-a întors și după ceilalți băieți, dar și-a pierdut la rândul lui viața.

Date din referatul procurorilor

Referatul prin care procurorii au solicitat în instanță arestarea lui Cornel Dinicu, patronul de facto al pensiunii, conține mărturia edificatoare a lui Matei Ene despre incendiu.

Adolescentul, audiat la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu București, unde este internat. afirmă că pompierii au ajuns la 40 de minute după primul apel dat la 112 și că focul uriaș ar fi pornit de la un televizor care se încingea, espre care patronii știau că are probleme.

Fratele meu a deschis ușa, moment în care a intrat un fum puternic din hol

Matei Ene a declarat anchetatorilor că a observat focul în jurul orei 04:50, în timp ce se afla la etajul clădirii. De precizat că dintre toți cei care au fost cazați acolo, doar el și mama sa au scăpat cu viață.

„La ora 04.50 fratele meu a mers la toaleta si mi-a spus ca a simțit miros de fum in camera. M-am trezit si eu m-am uitat la ceas era 04.50, fratele meu a deschis ușa, moment in care a intrat un fum puternic din hol.

Fratele meu a început sa țipe foarte tare, s-au trezit toți chiar și cei de la pater. Fratele meu doar tipa. Eu am observat doar fum pe hol fără a vedea foc”, se arată în declarația dată de adolescent procurorilor.

”Luca trebuia să fie în spatele meu, nu știu de ce nu a ieșit”

Băiatul a mai relatat cum tatăl său a scos-o afară pe mama lor, iar el și unul dintre frați au încercat să iasă singuri.

„Nu puteam respira deloc, era fumul foarte dens, m-am lăsat jos pentru a putea respira puțin, iar Luca mi-a zis ce sa facem, eu i-am răspuns ca trebuie sa ieșim afara. (…) Eu am deschis ușa si eu am ieșit, Luca trebuia sa fie in spatele meu si nu știu de ce nu a ieșit cu mine.”

Martorul susține că doar la etaj era un fum foarte gros, în timp ce la parter nu era, acesta fiind motivul pentru care persoanele cazate acolo au avut timp să se îmbrace și să iasă din casă.

Cornel Dinicu încerca să stingă focul din exterior, pompierii au ajuns în 40 de minute

„Când am ieșit afara moment in care m-am întâlnit cu l. Toți erau speriați. Pana la ajungerea pompierilor ferma ardea aproximativ jumătate. Pompierii au ajuns la 40 minute din momentul in care am simtit fumul”, a mai declarat Matei Ene.

Potrivit acestuia, focul ar fi pornit de la livingul aflat la mansarda clădirii, unde se afla un televizor despre care știa că „se încingea destul de des, iar un angajat al fermei le-a spus copiilor să închidă televizorul pentru a se mai răci”.

De asemenea, martorul a mai specificat ca peretele din spatele televizorului era confecționat din lambriu de lemn.