Avocatul Adrian Georgescu, despre fostul primar din Gura Vadului: Este acuzat de emiterea a două certificate, în baza cărora această entitate juridică putea să funcționeze (VIDEO)

În urma tragediei de la complexul turistic Ferma Dacilor, fostul şi actualul primar ai comunei Gura Vadului, dar şi un funcţionar al administraţiei locale sunt vizaţi de percheziţiile efectuate, marţi, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova în dosarul deschis în urma incendiului, informează .

Adrian Georgescu, avocatul fostului primar din Gura Vadului, a avut o intervenție telefonică în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, unde a dat mai multe detalii despre acest subiect.

“Acuzațiile sunt cât se poate de clare. Ele vin în contextul . În privința fostului primar sunt două acuzații, una de fals intelectual și o acuzație de abuz în serviciu, câte două acte materiale pentru fiecare din cele două infracțiuni. Este vorba despre emiterea a două certificate de intrare în legalitate pentru societatea comercială Ferma Dacilor”.

Avocatul a fost întrebat care ar putea fi motivul pentru care nu s-a putut intra în legalitate cu această pensiune, de ce nu s-au obținut documentele.

„Ce pot să vă spun la acest moment este că fostul primar are doar calitatea de suspect, nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală, deci niciunul dintre cei 3 funcționari publici, până la acest moment, nu are calitatea de inculpat. Nu pot să vă spun nici care au fost motivele pentru care nu s-a intrat în legalitate, ceea ce pot să vă confirm este că , de mai mult timp, făcea eforturi pentru a se intra în legalitate, inclusiv demersuri de natură judiciară.

Nu am suficiente informații la acest moment, ca să vă confirm. Legislația este destul de stufoasă, amintiți-vă ce s-a întâmplat, am spus-o și o s-o repet, ce s-a întâmplat și la Colectiv. Din punct de vedere al circuitului actelor care stau la baza emiterii unei autorizații de construcție care până la urmă este ultimul act, știu că domnul Dinicu întâmpina foarte multe greutăți. Care sunt motivele acestor greutăți, nu pot să vă spun în acest moment”.

Ce ipoteze se iau în calcul

Avocatul fostului primar a mai fost întrebat dacă se ia în calcul, în acest caz, și ipoteza că ar fi vorba de o mână criminală.

“Imaginile pe care eu le-am pus la dispoziție presei le am de la o rudă a domnului Dinicu. Din discuțiile pe care le-am avut cu această persoană, mi-a atras atenția modul de propagare al incendiului, cel puțin pe două laturi ale imobilului față de celelalte laturi. De asta am spus că, din punctul meu de vedere, fără a fi specialist în acest domeniu, îmi ridică mari semne de întrebare și tot de la această rudă a domnului Dinicu pot să vă confirm că la interior existau detectoare de fum, avea bazine de apă, acea centrală termică care trebuia să asigure încălzirea întregului imobil funcționa. Domnul Dinicu se plângea în permanență că avea probleme cu cei de la Electrica vizavi de modalitatea de furnizare a curentului electric, cauză probabilă a faptului că toate acele declanșatoare de fum, de incendiu și așa mai departe, nu au funcționat în acea seară.

Imaginile au fost filmate cu un telefon din exterior, de una din persoanele angajate la Ferma Dacilor.

Repet ce pot să vă confirm este că domnul Dinicu făcuse demersurile necesare pentru aceste instalații. Dacă aceste instalații, din punct de vedere constructiv, funcționează pe bază de curent electric, iar sursa de curent, la acel moment, nu exista la parametrii optimi ca acele detectoare să funcționeze, nu cred că este vina domnului Dinicu. Dar repet, nu sunt avocatul domnului Dinicu”.