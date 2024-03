Mărturia șocantă a lui Mirel, tânărul care a ucis-o pe studenta de la Medicină. „Când am auzit asta, m-am enervat foarte tare”

de la Facultatea de Medicină din Timișoara.

Tânărul, student la medicină și la teologie, și-a recunoscut fapta și a dat detalii magistraților cu privire la crima pe care a comis-o.

„Am întrebat-o cu cine discută, iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa”

Mirel a spus că avea o relație cu Andreea încă din luna octombrie, dar, în ultimul timp, lucrurile nu au mai fost la fel de fericite între ei. Tânărul recunoaște că a văzut-o pe studentă în timp ce scria mesaje, dar nu știa cui îi erau adresate, motiv pentru care a fost refuzat, apoi a avut un acces de furie, informează .

„Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea iar în ultima lună am simţit-o mai distantă. În data de 22.03.2024, în timp ce ne aflam la apartamentul părinţilor mei, am observat că Andreea tasta pe telefon şi am crezut că vorbeşte cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută, iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa. Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul PIN”, se arată în declarația din Rechizitoriul procurorilor.

Andreea nu a vrut să-i dea telefonul ei și i-ar fi spus că vrea să se despartă de acesta. Mirel Dragomir a zis ca s-a enervat și a mers în bucătărie, loc de unde a luat două cuțite. S-a întors apoi în cameră și a început un adevărat scandal, după care a început să o lovească de mai multe ori.

”A refuzat să mi-l dea şi mi-a spus că vrea să se despartă de mine. Atunci când am auzit asta, m-am enervat foarte tare şi m-am dus în bucătărie, de unde am luat două cuțite oarecare şi m-am întors cu ele în dormitor. Andreea m-a lovit peste o mână, iar în acel moment m-am tăiat singur cu cuțitul la față. Totodată, m-a prins de lănţişorul pe care îl aveam la gât, care s-a rupt și a căzut pe pat. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori”, a mai declarat tânărul.

Andreea, ucisă de un student la medicină și teologie, cu zeci de lovituri de cuţit

Amintim că Andreea (21 de ani), studenta de la Facultatea de Medicină din Timişoara, , Mirel (23 de ani), cu 27 sau 28 de lovituri de cuţit în zona gâtului şi alte trei în abdomen, spun anchetatorii. a îndurerat o țară întreagă. Mirel Dragomir a fost arestat preventiv.