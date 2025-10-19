B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Medicii au tras un semnal de alarmă. Noua variantă Covid provoacă dureri de dinți și maxilar

Medicii au tras un semnal de alarmă. Noua variantă Covid provoacă dureri de dinți și maxilar

Ana Beatrice
19 oct. 2025, 20:41
Medicii au tras un semnal de alarmă. Noua variantă Covid provoacă dureri de dinți și maxilar
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce simptome anunță infectarea cu varianta Stratus
  2. Cum evoluează numărul cazurilor de Covid-19
  3. Cum te poți proteja de noua variantă Covid

Noua variantă Covid, denumită Stratus, atrage atenția specialiștilor prin apariția unor simptome neobișnuite, absente la tulpinile anterioare ale virusului. Această formă de Covid provoacă disconfort dentar accentuat și dureri severe în zona maxilarului, simptome considerate extrem de rare anterior.

Medicii avertizează populația să nu ignore aceste manifestări aparent minore, care pot semnala o infecție activă cu tulpina Stratus. Persoanele care prezintă astfel de simptome sunt sfătuite să meargă rapid la medic pentru diagnostic precis și tratament adecvat.

Ce simptome anunță infectarea cu varianta Stratus

La cinci ani de la debutul pandemiei de Covid-19, medicii încă tratează numeroase cazuri de infecție în spitalele europene. Boala a evoluat constant, generând noi tulpini, iar în prezent variantele Stratus și Nimbus afectează tot mai multe persoane din Europa.

Medicii din Marea Britanie au raportat o creștere îngrijorătoare a cazurilor și monitorizează atent răspândirea acestor două forme virale. Varianta Stratus provoacă simptome neobișnuite, precum dureri de dinți și maxilar, care se adaugă celor clasice ale bolii.

Mulți pacienți nu asociază aceste dureri cu infecția Covid, cunoscută pentru febră, oboseală, dureri musculare și de gât. Specialiștii avertizează că simptomele persistente, care durează peste cinci sau șapte zile, necesită o evaluare medicală de specialitate.

Cum evoluează numărul cazurilor de Covid-19

Conform datelor publicate de Organizația Mondială a Sănătății, în septembrie 2025 s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de Covid-19. Specialiștii explică această evoluție prin suprapunerea infecțiilor respiratorii sezoniere care apar frecvent în timpul lunilor de toamnă.

În Marea Britanie, rata testelor pozitive a crescut cu aproape zece procente, indicând o revenire activă a virusului în circulație. Și în România, autoritățile sanitare au raportat peste 4.400 de cazuri noi, majoritatea fiind forme ușoare sau moderate ale bolii.

Cum te poți proteja de noua variantă Covid

Specialiștii recomandă evitarea aglomerațiilor, purtarea măștii și igiena corectă a mâinilor. Cei vulnerabili trebuie să fie atenți la simptomele atipice și să se testeze la primele semne de boală.

Tags:
Citește și...
Animalele beneficiază de condiții decente prin noua lege. Ce obligații au stăpânii și cât pot plăti pentru nerespectarea regulilor
Eveniment
Animalele beneficiază de condiții decente prin noua lege. Ce obligații au stăpânii și cât pot plăti pentru nerespectarea regulilor
Amenzi uriașe pentru trotinetiști! Ce greșeli banale îi pot lăsa fără bani
Eveniment
Amenzi uriașe pentru trotinetiști! Ce greșeli banale îi pot lăsa fără bani
România surprinde Europa! Bucureștiul și Iașiul urcă în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică
Eveniment
România surprinde Europa! Bucureștiul și Iașiul urcă în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică
Primăria Capitalei sprijină victimele exploziei din Rahova: cazare, consiliere și ajutoare financiare
Eveniment
Primăria Capitalei sprijină victimele exploziei din Rahova: cazare, consiliere și ajutoare financiare
Administratoarea blocului din Rahova, chemată la audieri la Parchet. Aceasta spune că firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul
Eveniment
Administratoarea blocului din Rahova, chemată la audieri la Parchet. Aceasta spune că firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul
Sandvișul, aliatul împotriva foamei sau inamicul siluetei? Mihaela Bilic ne învață cum să alegem gustarea corectă
Eveniment
Sandvișul, aliatul împotriva foamei sau inamicul siluetei? Mihaela Bilic ne învață cum să alegem gustarea corectă
Sondaj: Aproape 30% din bucureșteni nu știu cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei / Pe cine și-ar dori locuitorii Bucureștiului la conducerea orașului
Eveniment
Sondaj: Aproape 30% din bucureșteni nu știu cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei / Pe cine și-ar dori locuitorii Bucureștiului la conducerea orașului
Incendiu în Pipera: flăcările s-au extins la o conductă de gaze. 40 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel
Eveniment
Incendiu în Pipera: flăcările s-au extins la o conductă de gaze. 40 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel
Experții din cadrul ISC au conchis: reabilitarea blocului afectat de explozia din Rahova ar costa mai mult decât construirea unui nou imobil. Ce urmează
Eveniment
Experții din cadrul ISC au conchis: reabilitarea blocului afectat de explozia din Rahova ar costa mai mult decât construirea unui nou imobil. Ce urmează
Guvernul pregătește reorganizarea teritorială a României. Noi municipii, taxe diferite și orașe retrogradate
Eveniment
Guvernul pregătește reorganizarea teritorială a României. Noi municipii, taxe diferite și orașe retrogradate
Ultima oră
21:27 - Inteligența artificială transformă meseriile tehnice. Cum îi ajută ChatGPT pe instalatori și electricieni să lucreze mai eficient
20:00 - Animalele beneficiază de condiții decente prin noua lege. Ce obligații au stăpânii și cât pot plăti pentru nerespectarea regulilor
19:10 - Bianca Drăgușanu, dezvăluire neașteptată despre sarcină: „Am fost o gravidă atipică, nu voiam să atrag energii negative”
18:41 - Amenzi uriașe pentru trotinetiști! Ce greșeli banale îi pot lăsa fără bani
18:06 - De ce Fuego nu sărbătorește Crăciunul alături de mama sa: „Îmi va ține pumnii și anul acesta”
17:31 - România surprinde Europa! Bucureștiul și Iașiul urcă în topul orașelor cu cea mai rapidă creștere economică
16:59 - Primăria Capitalei sprijină victimele exploziei din Rahova: cazare, consiliere și ajutoare financiare
16:23 - Administratoarea blocului din Rahova, chemată la audieri la Parchet. Aceasta spune că firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul
16:09 - Ce spune Olga Guțanu despre posibilitatea de a avea un copil cu CRBL? „Fără ajutorul cuiva, e misiune imposibilă”
15:34 - Sandvișul, aliatul împotriva foamei sau inamicul siluetei? Mihaela Bilic ne învață cum să alegem gustarea corectă