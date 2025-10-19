, denumită Stratus, atrage atenția specialiștilor prin apariția unor simptome neobișnuite, absente la tulpinile anterioare ale virusului. Această formă de Covid provoacă disconfort dentar accentuat și dureri severe în zona maxilarului, simptome considerate extrem de rare anterior.

Medicii avertizează populația să nu ignore aceste manifestări aparent minore, care pot semnala o infecție activă cu tulpina Stratus. Persoanele care prezintă astfel de simptome sunt sfătuite să meargă rapid la medic pentru diagnostic precis și tratament adecvat.

Ce simptome anunță infectarea cu varianta Stratus

La cinci ani de la debutul pandemiei de Covid-19, medicii încă tratează numeroase cazuri de infecție în spitalele europene. Boala a evoluat constant, generând noi tulpini, iar în prezent variantele Stratus și Nimbus afectează tot mai multe persoane din Europa.

Medicii din Marea Britanie au raportat o creștere îngrijorătoare a cazurilor și monitorizează atent răspândirea acestor două forme virale. Varianta Stratus provoacă simptome neobișnuite, precum dureri de dinți și maxilar, care se adaugă celor clasice ale bolii.

Mulți pacienți nu asociază aceste dureri cu infecția Covid, cunoscută pentru febră, oboseală, dureri musculare și de gât. Specialiștii avertizează că simptomele persistente, care durează peste cinci sau șapte zile, necesită o evaluare medicală de specialitate.

Cum evoluează numărul cazurilor de Covid-19

Conform datelor publicate de , în septembrie 2025 s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de Covid-19. Specialiștii explică această evoluție prin suprapunerea infecțiilor respiratorii sezoniere care apar frecvent în timpul lunilor de toamnă.

În Marea Britanie, rata testelor pozitive a crescut cu aproape zece procente, indicând o revenire activă a virusului în circulație. Și în România, autoritățile sanitare au raportat peste 4.400 de cazuri noi, majoritatea fiind forme ușoare sau moderate ale bolii.

Cum te poți proteja de noua variantă Covid

Specialiștii recomandă evitarea aglomerațiilor, purtarea măștii și igiena corectă a mâinilor. Cei vulnerabili trebuie să fie atenți la simptomele atipice și să se testeze la primele semne de boală.