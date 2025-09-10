B1 Inregistrari!
Eveniment » O nouă tulpină de COVID-19 se răspândește rapid. Care sunt simptomele noii variante

O nouă tulpină de COVID-19 se răspândește rapid. Care sunt simptomele noii variante

Adrian Teampău
10 sept. 2025, 11:52
O nouă tulpină de COVID-19 se răspândește rapid. Care sunt simptomele noii variante

O nouă tulpină de COVID-19, cu un grad ridicat de transmisibilitate, a fost depistată de specialiștii în sănătate publică din Statele Unite. Numărul cazurilor de îmbolnăvire este în creștere, pe măsură ce se apropie sezonul rece.

Cuprins:

  • Tulpina cu o transmisibilitate ridicată
  • Ce se știe despre noua tulpină de coronavirus
  • Ce simptome prezintă noua tulpină

Tulpina cu o transmisibilitate ridicată

Autoritățile medicale atrag atenția asupra noii tulpini de coronavirus, care a fost denumită „Stratus”. Această tulpină se caracterizează printr-o transmisibilitate ridicată. Potrivit informațiilor oficiale, noua tulpină a apărut în aproape jumătate dintre statele americane, din sudul și din vestul țării.

Autoritățile sanitare raportează o intensificare a pacienților care se prezintă la camerele de gardă din cauza simptomelor asociate COVID-19. Această tendință a fost observată în rândul tuturor categoriilor de vârstă. Varianta XFG (Stratus) a fost identificată pentru prima dată în Statele Unite în luna martie. Procesul de răspândire s-a derulat pe parcursul a mai multor luni.

Din datele colectate de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), tulpina Stratus este cea mai frecventă variantă a virusului SARS-CoV-2 care circulă în Statele Unite.

Potrivit specialiștilor, tuplina XFG aparține grupului extins de subvariante Omicron. Profesorul William Schaffner, expert în boli infecțioase la Vanderbilt University Medical Center, este de părere că acest subtip este un rezultat al unei recombinări între două tulpini Omicron preexistente: LF.7 și LP.8.1.2, informează today.com.

Ce se știe despre noua tulpină de coronavirus

Pe lângă structura genetică mixtă, XFG „Stratus” prezintă și o serie de mutații specifice în proteina spike, componenta virală responsabilă pentru pătrunderea în celule. Aceste modificări ar putea facilita evitarea răspunsului imun, fie că este vorba de anticorpi dobândiți prin vaccinare sau prin infecții anterioare, potrivit analizelor efectuate de OMS.

Datele actuale nu sugerează că noua tulpină de coronavirus ar putea provoca forme severe ale bolii, riscul pentru sănătatea publică fiind catalogat ca redus.

Dr. Tyler B. Evans, specialist în boli infecțioase, cofondator al Wellness Equity Alliance a precizat că nu există dovezi care să indice apariția unor simptome diferite de cele observate la pacienții infectați cu alte variante Omicron.

Ce simptome prezintă noua tulpină

Specialiștii atrag atenția că pacienții infectați cu tulpina Stratus prezintă simptome specifice bolii, dintre cele întâlnite și la alte subvariantelor anterioare din familia Omicron. Aceste simptome sunt:

  • dureri în gât;
  • tuse;
  • secreții nazale;
  • febră;
  • frisoane;
  • cefalee;
  • oboseală accentuată;
  • greață sau diaree;
  • dureri musculare;
  • pierderea mirosului sau gustului.

În plus, în cazul infectărilor cu Stratus, specialiștii au remarcat și o uscăciune a gâtului combinată cu răgușeala. Acestea pot crea impresia unei alergii și mai puțin a unei infecții respiratorii severe.

