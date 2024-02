Melinda, adolescenta din Sighetu Marmației, refuză în continuare să se întoarcă acasă: Certuri cu familia, droguri și încercări de sinucidere

Jurnalul secret al Melindei, , care este acum în mânile poliţiei, arată că adolescenta de 13 ani trăia o dramă începută cu multă înainte să dispară de acasă.

Melinda ar fi încercat să-și ia viața de câteva ori

Psihologii DGASPC o consiliază şi încearcă să stabilească motivele care stau la baza hotărârii fetei. Psihiatrii consideră că are nevoie de asistență și ajutor.

Ei au descoperit în jurnalul fetei relatări despre certurile dese cu familia, diversele frământări, întâlniri cu diverse persoane, unde se şi droga.

Mai grav e că, înainte de a ajunge în casa suspectului cunoscut numele „mănuşa albă”, fata ar fi încercat să-şi ia viaţa de trei ori.

La trei zile de când a fost găsită, Melinda este încă în grija asistenţilor sociali și refuză să se întoarcă în familie. „Fata asta are nevoie de ajutor, fata asta are nevoie de asistenţă, fata asta are nevoie să-şi respună povestea şi apropo fata asta are nevoie de justiţie şi de dreptate”, a declarat Gabi Diaconu, psihiatru, potrivit Observator.

Părinții copilei vor fi și ei supuși unei expertize psihologice, urmând să explice ce probleme sunt în familie de ce nu au vorbit despre drama fetei.