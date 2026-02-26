Horațiu Potra a ajuns din nou în atenția instanței, după ce a leșinat chiar în timpul ședinței de judecată. Mercenarul le-a transmis magistraților că nu mai suportă regimul de maximă securitate în care se află. Instanța urmează să anunțe astăzi, 26 februarie, decizia în acest caz.

De ce este nemulțumit Horațiu Potra de regimul de detenție de la Rahova

Încadrarea lui Horațiu Potra la a stârnit nemulțumirea acestuia, care spune că este tratat ca un infractor extrem de periculos.

Mercenarul se consideră nedreptățit de . Acesta susține că, în mod normal, persoanele aflate în arest preventiv sunt plasate în regim închis, nu la maximă securitate.

Decizia ar fi fost luată de o comisie din penitenciar. Aceasta a stabilit un regim mult mai strict în cazul său. În aceste condiții, Potra este mai izolat, are mai puțini colegi de celulă și beneficiază de mai puțin timp petrecut în aer liber.

Ce l-a determinat pe mercenar să ceară condiții mai blânde de detenție

Incidentul de la ultimul termen de judecată pare să fi fost punctul de cotitură pentru Horațiu Potra. Luni, 23 februarie, mercenarului i s-a făcut rău și . Potrivit informațiilor, acesta nu mâncase nimic timp de aproape opt ore. La fața locului au intervenit medicii de la Ambulanță, însă acesta și-a revenit după ce a primit apă și ceva dulce.