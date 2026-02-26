B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Mercenarul Horațiu Potra nu mai suportă regimul dur din închisoare. Solicitarea făcută după luni de maximă securitate

Ana Beatrice
26 feb. 2026, 09:32
Sursă Foro: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. De ce este nemulțumit Horațiu Potra de regimul de detenție de la Rahova
  2. Ce l-a determinat pe mercenar să ceară condiții mai blânde de detenție

Horațiu Potra a ajuns din nou în atenția instanței, după ce a leșinat chiar în timpul ședinței de judecată. Mercenarul le-a transmis magistraților că nu mai suportă regimul de maximă securitate în care se află. Instanța urmează să anunțe astăzi, 26 februarie, decizia în acest caz.

De ce este nemulțumit Horațiu Potra de regimul de detenție de la Rahova

Încadrarea lui Horațiu Potra la Penitenciarul Rahova a stârnit nemulțumirea acestuia, care spune că este tratat ca un infractor extrem de periculos.

Mercenarul se consideră nedreptățit de regimul în care este încarcerat. Acesta susține că, în mod normal, persoanele aflate în arest preventiv sunt plasate în regim închis, nu la maximă securitate.

Decizia ar fi fost luată de o comisie din penitenciar. Aceasta a stabilit un regim mult mai strict în cazul său. În aceste condiții, Potra este mai izolat, are mai puțini colegi de celulă și beneficiază de mai puțin timp petrecut în aer liber.

Ce l-a determinat pe mercenar să ceară condiții mai blânde de detenție

Incidentul de la ultimul termen de judecată pare să fi fost punctul de cotitură pentru Horațiu Potra. Luni, 23 februarie, mercenarului i s-a făcut rău și a leșinat chiar în fața judecătorilor. Potrivit informațiilor, acesta nu mâncase nimic timp de aproape opt ore. La fața locului au intervenit medicii de la Ambulanță, însă acesta și-a revenit după ce a primit apă și ceva dulce.

La câteva zile distanță, joi, Potra a decis să nu mai fie adus în sala de judecată. Prin intermediul avocaților, acesta a cerut schimbarea regimului de detenție. Mercenarul solicită să beneficieze de același regim ca alți deținuți aflați în arest preventiv, notează digi24.ro.

Bărbatul se află în arest preventiv de cinci luni, într-un dosar în care este acuzat că ar fi încercat să răstoarne ordinea constituțională.

