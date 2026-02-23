B1 Inregistrari!
Surse: Moment critic la Curtea de Apel. Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, în timpul procesului lui Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii (VIDEO)

Surse: Moment critic la Curtea de Apel. Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, în timpul procesului lui Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii (VIDEO)

Ana Maria
23 feb. 2026, 15:10
Surse: Moment critic la Curtea de Apel. Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, în timpul procesului lui Călin Georgescu. Ce au decis judecătorii (VIDEO)
Horațiu Potra Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Incident în sala de judecată! Cine ar fi persoana care ar fi leșinat
  2. Incident în sala de judecată! Zi decisivă pentru Călin Georgescu
  3. Ce plan ar fi pus la cale gruparea
  4. Ce arme și materiale au descoperit anchetatorii
  5. Care sunt următorii pași în proces

Incident în sala de judecată! Atmosfera de la Curtea de Apel București a devenit tensionată, luni dimineață, după ce o persoană prezentă la termenul din dosarul în care este acuzat Călin Georgescu, a leșinat, a precizat Ioana Constantin, în cadrul emisiunii Politica Zilei. Din cauza incidentului, magistrații au fost nevoiți să suspende temporar ședința.

Un echipaj medical a fost solicitat imediat, iar acum se așteaptă clarificări dacă procesul va fi reluat în cursul zilei sau va fi amânat pentru o dată ulterioară.

Incident în sala de judecată! Cine ar fi persoana care ar fi leșinat

Sursele judiciare spun că ar fi vorba despre Horațiu Potra, liderul grupării de mercenari inculpat în același dosar, însă această informație nu a fost confirmată oficial până în prezent.

Incident în sala de judecată! Zi decisivă pentru Călin Georgescu

Astăzi este un termen crucial. Instanța trebuie să decidă dacă rechizitoriul va fi păstrat sau retrimis la Parchet pentru completări. Decizia va stabili dacă dosarul intră în faza de judecată pe fond sau dacă ancheta va continua.

Călin Georgescu, împreună cu Horațiu Potra și alte 20 de persoane, este acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, infracțiune pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare.

Ce plan ar fi pus la cale gruparea

Procurorii susțin că gruparea ar fi pregătit o acțiune violentă în București, după o întâlnire desfășurată pe 7 decembrie 2024, la un centru de echitație din Ciolpani.

Potrivit anchetatorilor, participanții intenționau să ajungă în Capitală cu mai multe autoturisme și să declanșeze proteste care ar fi putut degenera în violențe de stradă. Planul a fost dejucat în noaptea de 7 spre 8 decembrie, după ce o rudă a unui membru al grupării a alertat autoritățile printr-un apel la 112.

Ce arme și materiale au descoperit anchetatorii

În urma perchezițiilor, în mașinile grupării au fost găsite cuțite, pumnale, bastoane telescopice, spray-uri lacrimogene, topoare, pistoale și materiale pirotehnice.

Mai mult, la locuința lui Horațiu Potra din Mediaș au fost confiscate mai multe lucruri, potrivit Știripesurse:

  • aruncătoare portabile de grenade

  • pușcă semiautomată letală

  • pistoale-mitralieră și semiautomate

  • peste 2.800 de cartușe

  • grenade de mână

  • trotil și alte materiale explozive

Care sunt următorii pași în proces

După reluarea ședinței, instanța va stabili dacă procesul începe pe fond sau dacă procurorii trebuie să aducă completări suplimentare la dosar.

Identitatea persoanei care a leșinat în sala de judecată rămâne neconfirmată oficial, iar decizia de astăzi va influența semnificativ evoluția dosarului Călin Georgescu.

