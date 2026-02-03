Mercenarul Horațiu Potra va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, potrivit unei decizii pronunțate marți de Curtea de Apel București. Hotărârea vine în contextul dosarului în care Potra este judecat alături de mai mulți membri ai grupării sale, fiind acuzat de fapte grave care vizează siguranța statului.

În același dosar, instanța a decis menținerea măsurii arestului la domiciliu pentru fiul său, Dorian Potra, și pentru nepotul său, Alexandru Potra. Dorian Potra nu are voie să ia legătura cu tatăl său.

Ce se întâmplă cu mercenarul Horațiu Potra? Ce a decis instanța

Curtea de Apel București a constatat legalitatea și temeinicia măsurilor preventive dispuse în acest dosar.

„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpatul Potra Horaţiu. Menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul Potra Horaţiu până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu dispuse faţă de inculpaţii Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin. Menţine măsura arestului la domiciliu luată faţă de inculpaţii Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Respinge cererea formulată de inculpatul Potra Dorian având ca obiect încetarea obligaţiei de a nu comunica cu inculpatul Potra Horaţiu. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare„, a decis instanţa.

De ce este judecat mercenarul Horațiu Potra

Horațiu Potra a fost trimis în judecată de pentru mai multe infracțiuni grave, cum ar fi: tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, efectuarea fără drept de operațiuni cu articole pirotehnice și instigare publică.

În același dosar sunt judecați alți aproximativ 20 de mercenari din gruparea sa, precum și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, potrivit .

Ce spun procurorii despre planul pus la cale

Anchetatorii susțin că Horațiu Potra și membrii grupării sale ar fi urmărit să se infiltreze în protestele declanșate după anularea alegerilor din decembrie 2024, cu scopul de a provoca violențe și haos în spațiul public.

Potrivit procurorilor, planul ar fi fost discutat în cadrul unei întâlniri care ar fi avut loc la o fermă din Ciolpani, la care ar fi participat și persoane apropiate de Călin Georgescu.

În ce stadiu se află procesul

Dosarul se află în prezent în faza de cameră preliminară, următorul termen fiind stabilit pentru data de 11 februarie. Instanța urmează să decidă dacă probele administrate de procurori sunt legal obținute și dacă procesul poate începe pe fond.