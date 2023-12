Mesajul impresionant al antrenorului lui Petru, unul dintre copiii dispăruți în incendiul de la Ferma Dacilor

Tihna sărbătorilor de iarnă din acest an a fost demolată de tragicul eveniment petrecut la pensiunea , loc în care a izbucnit un incendiu în urmă căruia și-au pierdut viața opt persoane, patru adulți și trei copii, o a opta victimă fiind dată dispărută.

Incendiul din pensiunea situată în satul Tohani, aflat la 90 de kilometri de București, a izbucnit în jurul orei 6 dimineața. În incinta clădirii se aflau 26 de persoane, dintre care 8 au fost date inițial dispărute.

Potrivit ISU Prahova, deși activitatea la pensiunea Ferma Dacilor se desfășura de mai mulți ani, unitatea turistică nu avea autorizație de securitate la incendiu.

Conform reporterilor de la fața locului căutările continuă în cazul celei de-a opta persoane, dar acestea sunt îngreunate din cauza faptului că în zonă sunt doar resturi carbonizate, din care cu greu se pot distinge rămășițele umane.

Familia Ene, greu încercată în tragedia de la Ferma Dacilor

Printre victimele se află mai mulți membri ai familiei Ene. Capul familiei, Lucian Ene, era cunoscut în lumea interlopă furnizor de servicii de securitate cluburilor de lux din Capitală. Poreclit și „Pif”, Lucian Ene era finul patronului pensiunii, Cornel Dinicu.

Bărbatul și-a pierdut viața după ce a intrat în foc ca să-și salveze copiii și a reușit să îl scape doar pe Matei, băiatul de 16 ani care a ajuns la spital cu mama lui.

Toți cei trei băieți ai familiei Ene erau fotbaliști în devenire. Luca și Matei Ene activau la CSA Steaua, la grupa pregătită de Alin Dumitru, iar Petru, băiatul de 11 ani, făcea parte din grupa de fotbaliști New Stars.

”Ești și vei rămâne un CAMPION! Te iubesc, Petru! Drum lin, copile!

Daniel Gheorghe, antrenorul lui Petru a publicat un mesaj sfâșietor pe pagina sa de Facebook, după ce a aflat de moartea elevului său.

”Nu există cuvinte să-mi arăt durerea. Un copil extraordinar, o familie exemplară, niște caractere deosebite. Prin această tragedie m-ai învățat că fotbalul si antrenoratul nu înseamnă NIMIC și anul ăsta s-a terminat atât de trist, cu siguranța mi-ai deschis ochii și nu o să mai existe om din această lume să mă supere sau să mă facă să sufăr în acest domeniu.

O să știu sigur că am un înger de copil care are grijă de mine și o să-mi dea putere să trec peste orice obstacol. De azi înainte ești copilul cu care o să mă sfătuiesc zilnic și o să fii zilnic pe teren cu mine cum ai fost în ultimul an și jumătate prin determinarea și valoarea pe care o aveai pe teren.

Cuvintele sunt de prisos. Ești și vei rămâne un CAMPION! Te iubesc, Petru! Drum lin, copile!”, a scris antrenorul lui Petru pe contul său de Facebook.

Cele trei ipoteze despre cauza incendiului de la Ferma Dacilor

Ancheta privind incendiul izbucnit la Ferma Dacilor a mobilizat forțe impresionante și e condusă de Parchetul de pe lângă Tribunalul din Prahova.

Printre specialiștii se numără o echipă de la Institutul Național de Criminalistică, dar și experți de la INSEMEX Petroșani, care trebuie să lămurească care a fost cauza incendiului.

Printre ipotezele luate în calcul ar fi o defecțiune la centrala pe lemne a complexului, o mână criminală sau o supraîncărcare a rețelei electrice.

Patronul complexului turistic, Cornel Dinică, a fost audiat alături de alte persoane, angajați ai pensiunii și turiști, dar nu a putut spune nimic din cauza șocului: și-a pierdut un fiu în incendiu.

”Din câte am văzut la sosirea primelor echipaje, acoperișul era în flăcări. Este adevărat, din ce am observat, că 50% din acoperiș era acoperit cu panouri fotovoltaice. Deocamdată nu putem spune că ar fi o sursă probabilă de incendiu.

E clar că a fost observat cu întârziere și asta e motivul pentru care victimele au fost surprinse în somn. Cei de la parter s-au evacuat, cei din mansardă, probabil din cauza arhitecturii mai ciudate a holului de evacuare, au fost surprinși de foc, de fum. Nu știm exact”, a declarat Nicolae Tudoroiu, șeful intervenției ISU Prahova, conform .