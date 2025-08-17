Un bărbat din Suceava a rămas fără telefon mobil după ce a fost abordat prin „metoda îmbrățișării”. Incidentul s-a produs vineri seara, într-o stație de autobuz de pe strada Jean Bart, în apropierea gării.

Cum acționează hoții care folosesc metoda îmbrățișării

Victima, un bărbat de 39 de ani, se întorcea de la un bar unde consumase alcool împreună cu un prieten, când a fost victima hoților care au folosit o nouă metodă de furt, metoda îmbrățișării.

În timp ce aștepta autobuzul, a fost abordat de un necunoscut care l-a îmbrățișat de mai multe ori, pe un ton prietenos. La scurt timp după ce străinul s-a îndepărtat, bărbatul și-a dat seama că îi lipsește unul dintre telefoanele mobile, în valoare de aproximativ 1.200 de lei.

Poliția Suceava a deschis un dosar penal pentru furt și atrage atenția asupra acestei metode tot mai răspândite.

Ce spun autoritățile

Hoții se dau drept cunoștințe vechi, te abordează prietenos și profită de momentul de confuzie pentru a fura telefoane, portofele sau alte bunuri.

„Imediat a verificat zona unde se afla, apelând telefonul pe care nu-l găsea şi care suna, însă nu l-a mai găsit, motiv pentru care consideră că telefonul i-a fost sustras de bărbatul care l-a abordat în staţie”, informează Poliţia Suceava, potrivit

Pentru a preveni astfel de incidente, polițiștii recomandă cetățenilor să evite contactul fizic cu persoane necunoscute, să nu poarte obiecte de valoare în buzunarele exterioare și să fie atenți în spațiile aglomerate, cum sunt gările, piețele sau zonele comerciale.