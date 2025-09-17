Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, se află pentru prima dată în România, unde participă la conferința Impact Bucharest — unul dintre cele mai mari evenimente dedicate inovației și leadershipului din Europa de Sud-Est.

Când va putea fi văzută Michelle Obama în România

reunește aproximativ 200 de lideri și inovatori din domenii precum tehnologie, afaceri și politică, care vor vorbi despre parcursurile lor profesionale. Printre invitații de marcă de anul acesta se numără și Simona Halep și Horia Tecău, care vor discuta despre mentalitatea de învingător și modul în care aceasta poate fi aplicată și în afaceri.

Michelle Obama, Primă Doamnă a SUA între 2009 și 2017, este considerată una dintre cele mai populare figuri care au ocupat acest rol. S-a remarcat prin implicarea activă în diplomație, inițiative pentru educația și sănătatea tinerilor și prin deschiderea cu care a abordat subiecte precum sănătatea mintală.

După plecarea de la Casa Albă, Michelle Obama a publicat volumul de memorii Becoming, devenit bestseller mondial, și a fondat alături de soțul său, Barack Obama, o companie de producție care susține proiecte ce aduc în prim-plan poveștile comunităților de culoare din SUA, potrivit .

La Impact Bucharest, Michelle Obama va susține un dialog pe scena principală (Spotlight Stage) în cadrul secțiunii Fireside Chat, pe 18 septembrie, între orele 16:00 și 17:00, alături de Beatrice Cornacchia, vicepreședinte executiv Marketing & Communications pentru APEMEA la Mastercard.

Fosta primă doamnă, despre zvonurile privind divorțul

Michelle Obama a vorbit împotriva zvonurilor conform cărora mariajul ei cu Barack Obama ar putea avea probleme.

Fosta primă doamnă nu și-a însoțit soțul la mai multe evenimente importante – inclusiv inaugurarea lui Donald Trump și înmormântarea fostului președinte Jimmy Carter – alimentând că cei doi s-ar putea separa.

Fără a menționa explicit aceste ocazii, Michelle Obama a declarat pentru podcastul Work in Progress, găzduit de actrița Sophia Bush, că acum este în măsură să-și controleze propriul calendar, fiind o „femeie matură”.

Ea a spus că oamenii nu pot crede că „ia o decizie” pentru ea însăși și, în schimb, „trebuie să presupună că eu și soțul meu divorțăm”.

Michelle Obama a împărtășit că simte o oarecare vinovăție pentru că “ne-am retras de la anumite îndatoriri”.

„Acesta este lucrul cu care noi, ca femei, cred că ne luptăm, ca atunci când dezamăgim oamenii”, a spus ea.

„Adică, atât de mult încât anul acesta oamenii nici măcar nu și-au putut imagina că făceam o alegere pentru mine, încât au fost nevoiți să presupună că eu și soțul meu divorțăm.

Nu putea fi vorba de o femeie matură care lua pur și simplu un set de decizii pentru ea însăși, nu? Dar asta ne face societatea.”

Fosta primă doamnă a mai spus în podcast: „Am ales să fac ce era mai bine pentru mine. Nu ce trebuia să fac.” „Nu ceea ce credeam că alții vor să fac.”

Deși absența ei de la inaugurarea președintelui Trump a fost văzută ca o ruptură de la tradiție, ea a ținut un discurs de mare profil la Convenția Națională Democrată (DNC) vara trecută, potrivit .

„Speranța revine”, a spus ea unei mulțimi de mii de oameni din Chicago la DNC, îndemnându-i să-și susțină candidata la președinție de atunci, Kamala Harris.

Deși și-a creat mai mult timp pentru ea însăși, fosta primă doamnă a spus că încă găsește timp să „țină discursuri, să fie acolo în lume, să lucreze la proiecte. Încă mă preocupă educația fetelor”.

Soții Obama și-au sărbătorit cea de-a 32-a aniversare anul trecut, în octombrie.

Doamna Obama a fost anterior deschisă despre dificultățile cu care s-a confruntat în căsnicia sa din cauza ambițiilor politice ale soțului ei și a perioadei petrecute la Casa Albă în memoriile sale bestseller, “Becoming”.

Ea a scris în carte că aspirațiile soțului ei au dus la singurătate și epuizare.