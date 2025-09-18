Fosta primă-doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, se află zilele acestea în România, unde a participat ca invitat special și speaker la Impact Bucharest, unul dintre cele mai importante evenimente de leadership și business organizate în Capitală. Evenimentul a avut loc la un salon din Piața Presei Libere, iar atmosfera a fost una electrizantă încă de la sosirea fostei prime-doamne.

Care au fost primele cuvinte spuse de Michelle Obama, la evenimentul din București

Michelle Obama a urcat pe scenă la ora 16:00 și a fost întâmpinată de un ropot de aplauze din partea participanților. Cu zâmbetul caracteristic și o atitudine relaxată, și-a început discursul cu o glumă subtilă, care a stârnit râsete în sală:

„Mulțumesc eu că m-ați chemat, e prima dată când sunt aici și am văzut… hotelul”, au fost primele cuvinte spuse de fosta primă-doamnă a SUA, potrivit .

În dialogul său cu Beatrice Cornacchia, vicepreședinta executivă a Mastercard pentru zona Asia-Pacific, Europa, Orientul Mijlociu și Africa, Michelle Obama a răspuns la întrebări despre leadership, familie și impactul pe care îl are asupra noilor generații. Întrebată cum este să fie un model pentru milioane de oameni din întreaga lume, ea a replicat simplu și direct:

„E totul. Știi că se spune că lumea stă pe umerii uriașilor. Și chiar sunt oameni uriași. Eu îi am pe părinții mei, fără ei nu eram aici.”

Mesajul ei a pus accent pe recunoștință și pe rolul fundamental al familiei în formarea caracterului și a valorilor personale.

Ce lecții a învățat Michelle Obama înainte de a fi Prima Doamnă a Statelor Unite

Deși este cunoscută în primul rând ca Prima Doamnă a Statelor Unite între 2009 și 2017, Michelle Obama a ținut să sublinieze că drumul ei până la Casa Albă a fost lung și presărat cu multă muncă:

„Unul dintre cele mai importante lucruri în leadership este atât experiența, cât și expunerea, dar și bunul simț. Unul dintre factorii principali care m-au ajutat să ajung la Casa Albă a fost experiența pe care am acumulat-o prin muncă. Mulți oameni mă cunosc ca Primă Doamnă, la Casa Albă, dar am avut o viață întreagă înainte de asta. Am urmat cursurile unei facultăți de drept, am lucrat în administrație, în dezvoltare și într-un ONG.”, a spus fosta Primă Doamnă.

Discursul ei a fost o invitație la reflecție asupra importanței experiențelor profesionale și a valorilor morale ca fundament pentru orice lider autentic.

Un moment intens al întâlnirii a fost atunci când Michelle Obama a vorbit despre responsabilitatea pe care generațiile actuale o au față de copiii lor și viitorul pe care li-l lasă:

„Toți oamenii de aici sunt privilegiați, e o conferință despre leadership. Am putea să folosim asta pentru a ajuta tinerii. Facem banii, asta e important, facem bani pentru copiii noștri, avem bussines-uri. Dar pentru copiii noștri e important ce lăsăm.”, a mai spus Michelle Obama.

Mesajul său a fost întâmpinat cu aplauze și a rezonat profund cu publicul, fiind un apel la responsabilitate și la construirea unei moșteniri care să depășească aspectul material.

Cât a costat un bilet la evenimentul la care a participat Michelle Obama

Interesul pentru prezența lui Michelle Obama la București a fost uriaș. Cei care au dorit să o vadă au așteptat la coadă încă de la ora 15:00, trecând prin filtre stricte de securitate. Biletele pentru Impact Bucharest au costat între 350 și 600 de euro, în funcție de momentul achiziției, și s-au vândut integral.

Unde s-a născut și ce a studiat Michelle Obama

Michelle Obama s-a născut și a crescut în cartierul South Side din Chicago, într-o familie modestă, dar cu principii solide. A absolvit Facultatea de Drept la Harvard și, în 1989, l-a cunoscut pe Barack Obama la firma de avocatură unde lucra.

Ulterior, destinul său a căpătat o dimensiune globală, odată cu mandatul de președinte al soțului său. Totuși, Michelle Obama și-a construit propria carieră și imagine, devenind autoarea a două cărți bestseller – The Light We Carry și Becoming – și producătoare de emisiuni și podcasturi.

Autobiografia sa, Becoming, a stat peste 130 de săptămâni pe lista bestsellerurilor New York Times, a vândut mai bine de 17 milioane de exemplare în întreaga lume și i-a adus un Premiu Grammy.

Cu ce se mai ocupă, în prezent, Michelle Obama

În paralel cu activitatea sa publică, Michelle Obama a devenit o voce puternică în promovarea educației și a egalității de șanse. Prin fundația Girls Opportunity Alliance (GOA), ea sprijină adolescenții și adolescentele din toată lumea să aibă acces la educație și oportunități de dezvoltare.

Totodată, prin discursurile și proiectele sale, a pledat constant pentru combaterea rasismului, pentru drepturile omului și pentru consolidarea valorilor democratice.

Care e cea mai mare realizare a lui Michelle Obama

Dincolo de realizările sale profesionale și publice, Michelle Obama a ținut să reamintească faptul că rolul său cel mai important rămâne cel din familie. Ea consideră că a fi mamă este cea mai mare realizare a vieții sale, o declarație care a stârnit aplauze prelungite din partea publicului bucureștean.