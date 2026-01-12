B1 Inregistrari!
Sofia Vicoveanca a mai avut probleme mari de sănătate. Gheorghe Turda: „Nu mai putea să meargă, avea dureri cumplite. Am transportat-o în cărucior"

Traian Avarvarei
12 ian. 2026, 17:13
Sursa foto: Facebook / Sofia Vicoveanca
Cuprins
  1. Ce a povestit Gheorghe Turda despre Sofia Vicoveanca
  2. Sofia Vicoveanca a suferit un infarct

Sofia Vicoveanca (84 de ani) a suferit un infarct și e acum internată la Spitalul „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava. Gheorghe Turda, coleg de scenă de peste 50 de ani cu Sofia Vicoveanca, a povestit că artista a avut și în trecut serioase probleme de sănătate.

Ce a povestit Gheorghe Turda despre Sofia Vicoveanca

„Îmi pare rău să aud că are probleme de sănătate, mereu a avut grijă de ea, a avut un stil de viață sănătos. O femeie cu umor și bună la suflet. Îi doresc multă sănătate, însănătoșire grabnică și o aștept pe scenă, ca să cântăm din nou împreună, să încingem hora! (…)

Îmi amintesc că am fost cu ea într-un turneu în America, în urmă cu mai mulți ani, și, acolo, ea a suferit o criză gravă de sciatică, avea dureri mari de spate, nu mai putea să meargă, să stea în picioare, avea dureri cumplite. Am ajutat-o cu ce am putut, cu bagajele, am sprijinit-o un pic.

Apoi, în aeroport, am pus-o într-un cărucior, din acela, pentru cei cu probleme de sănătate, și așa am transportat-o, că nu mai putea, sărăcuța, să facă doi pași. Ea n-a uitat că i-am fost aproape, la greu, am rămas buni prieteni”, a povestit Gheorghe Turda, pentru Click!.

Sofia Vicoveanca a suferit un infarct

Sofia Vicoveanca a suferit un infarct în noaptea de sâmbătă spre duminică, fiind transportată de urgență la Spitalul Județean din Suceava. Intervenția rapidă a medicilor a fost decisivă. În prezent, starea sa este stabilă.

„Pacienta este stabilă clinic. Familia a solicitat discreție în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul, motiv pentru care nu putem oferi detalii suplimentare despre afecțiunea medicală”, a declarat dr. Tiberius Brădățan.

Artista va rămâne internată în perioada următoare pentru ca medicii să poată monitoriza evoluția stării sale de sănătate.

