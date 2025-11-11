Medicul nutriționist Mihaela a venit cu o recomandare pentru cei care vor să mănânce ceva , însă nu vor să apeleze la ciocolată. Iată despre ce rețetă este vorba!

Dulce și ușor de preparat

Mihaela Bilic a recomandat celor care au pofta de dulce să încerce plăcinta cu iaurt.

„Care e cea mai surprinzătoare plăcintă? Plăcinta cu iaurt! Când eram copil știam că există plăcintă cu brânză, cu mere, cu dovleac… dar nu și cu iaurt! Nu știu dacă ea a apărut din sărăcie, pe vremurile când făceam șnițel din parizer sau prăjitură Inka, dar știu că e o invenție tare bună”, a scris Mihaela Bilic pe Instagram.

„Cu un pachet de foi de plăcintă, o găletușă de iaurt gras și 6 ouă poți deveni o gospodină desăvârșită, care să-și răsfețe prietenii sau familia cu o plăcintă bine rumenită. Vă promit că nu e cremă mai fină decât iaurtul coagulat cu ou! Iar zahărul merită pus la sfârșit, sub forma unui sirop, cât să îndulcească doar un pic compoziția. Iar data viitoare o să-i pun și stafide, nu are ce să fie greșit! P. S. Obligatoriu să o tăiați înainte să o băgați în cuptor!”, a adăugat ea.

Ingrediente necesare și mod de preparare

Pentru această rețetă, ai nevoie de următoarele ingrediente:

1 pachet foi de plăcintă

Iaurt 10% grăsime

6 ouă

Zahăr

Stafide

Ulei

Mod de preparare:

În primul rând, într-un bol, amestecă iaurtul cu ouăle până obții o cremă omogenă;

Ulterior, unge tava cu ulei, așază prima foaie de plăcintă și toarnă jumătate din compoziția de iaurt;

Adaugă apoi o altă foaie, apoi restul compoziției și stafidele;

Acoperă cu ultima foaie și unge cu puțin ulei sau gălbenuș de ou;

Pune compoziția la cuptor, la 180°C, timp de 30-40 de minute. Lasă plăcinta să se rumenească ușor.

Tot ce îți mai rămâne de făcut este să te bucuri de acest desert gustos și ușor de preparat, perfect pentru anotimpul rece.