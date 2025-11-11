Medicul nutriționist Mihaela Bilic a venit cu o recomandare pentru cei care vor să mănânce ceva dulce, însă nu vor să apeleze la ciocolată. Iată despre ce rețetă este vorba!
Mihaela Bilic a recomandat celor care au pofta de dulce să încerce plăcinta cu iaurt.
„Care e cea mai surprinzătoare plăcintă? Plăcinta cu iaurt! Când eram copil știam că există plăcintă cu brânză, cu mere, cu dovleac… dar nu și cu iaurt! Nu știu dacă ea a apărut din sărăcie, pe vremurile când făceam șnițel din parizer sau prăjitură Inka, dar știu că e o invenție tare bună”, a scris Mihaela Bilic pe Instagram.
„Cu un pachet de foi de plăcintă, o găletușă de iaurt gras și 6 ouă poți deveni o gospodină desăvârșită, care să-și răsfețe prietenii sau familia cu o plăcintă bine rumenită. Vă promit că nu e cremă mai fină decât iaurtul coagulat cu ou! Iar zahărul merită pus la sfârșit, sub forma unui sirop, cât să îndulcească doar un pic compoziția. Iar data viitoare o să-i pun și stafide, nu are ce să fie greșit! P. S. Obligatoriu să o tăiați înainte să o băgați în cuptor!”, a adăugat ea.
Pentru această rețetă, ai nevoie de următoarele ingrediente:
Mod de preparare:
Tot ce îți mai rămâne de făcut este să te bucuri de acest desert gustos și ușor de preparat, perfect pentru anotimpul rece.