Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu, după întoarcerea în România: Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui elix Baumgartner

George Lupu
04 sept. 2025, 09:05
Sursa Foto: Facebook/ Mihaela Radulescu Schwartzenberg

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au împărtășit timp de 12 ani o relație discretă, dar profundă, departe de lumina reflectoarelor. Dispariția neașteptată a celebrului parașutist austriac, care și-a pierdut viața în timpul unui zbor, a lăsat un gol uriaș în viața vedetei.

Care este mesajul emoționant postat de Mihaela Rădulescu

La 50 de zile de la tragedie, Mihaela a postat pe Instagram un mesaj emoționant, în memoria bărbatului pe care l-a iubit intens mai bine de un deceniu. „Elicopterul lui Felix… la primul spectacol aviatic… după. Mirko Flaim, mulțumesc că îl onorezi pe Felix”, a scris Mihaela Rădulescu pe rețelele de socializare.

Mesajele sale reflectă nu doar durerea pierderii, ci și forța unei iubiri care a rămas puternică până la final. Deși au ales discreția, relația lor a fost una de o profunzime rar întâlnită, potrivit Cancan.

Un omagiu în zbor

Mihaela Rădulescu i-a mulțumit pilotului italian Mirko Flaim, prieten apropiat al lui Felix, pentru gestul său de a-i aduce un omagiu sportivului, zburând cu elicopterul acestuia la un spectacol aviatic.

Flaim, membru al echipei Flying Bulls, este considerat unul dintre cei mai buni piloți de elicopter din lume, renumit pentru acrobațiile sale spectaculoase și pentru licențele speciale pe care le deține. Cu fiecare zbor, el reușește să îmbine precizia tehnică cu emoția, păstrând vie amintirea prietenului său.

