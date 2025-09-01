B1 Inregistrari!
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a participat la un eveniment în onoarea sportivului

01 sept. 2025, 12:13
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a participat la un eveniment în onoarea sportivului
Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner. Sursa foto: Hepta - Actionpress / Niederm

După o lună și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a venit în România și a luat parte la un eveniment în onoarea acestuia. Vedeta nu și-a anunțtat venirea în țară și nici nu a vorbit despre cât timp va petrece aici.

  1. La ce eveniment a luat parte Mihaela Rădulescu
  2. Alături de cine s-a fotografiat Mihaela la eveniment

La ce eveniment a luat parte Mihaela Rădulescu

17 iulie va rămâne marcată în istorie ca data unei tragedii, data la care Felix Baumgartner a încetat din viață. Sportivul a murit în urma unui accident de parapantă, în timpul unei vacanțe în Italia. la o lună și jumăgtate de la incident, partenera sa de viață, Mihaela Rădulescu, s-a reîntors în România pentru a lua parte la un eveniment la care Felix Baumgartner trebuia să participe.

Vedeta nu a anunțat nici pe rețelele de socializare, nici în presă sosirea ei în țară. Ea a participat la BIAS 2025, Bucharest International Air Show, un eveniment dedicat aviației la care urma să ia parte și Felix Baumgartner. Alături de echipa The Flying Bulls, sportivul trebuia să zboare într-un avion, deasupra României. Dată fiind tragedia din iulie, Mihaela Rădulescu a luat parte la zbor în locul și în onoarea partenerulii ei.

Pe Instagram, vedeta a postat un clip video cu avionul în care a zburat, însoțită de echipa The Flying Bulls, din care trebuia să facă parte și Felix Baumgartner. „Sunt aici”, a fost mesajul ei, suprapus cu videoclipul cu avionul, potrivit Libertatea.

Alături de cine s-a fotografiat Mihaela la eveniment

Prezentă la evenimentul aviatic, Mihaela Rădulescu a făcut poze cu pilotul George Rotaru, fondatorul și organizatorul BIAS. Vedeta a optat pentru o ținută casual, formată dintr-o pereche de blugi și un tricou alb, relatează Spynws.

