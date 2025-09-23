Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a critica dur Ministerul Apărării Naționale (MApN), precizând că planurile de înarmare nu se bazează pe industria internă de armament, ci pe achizițiile externe.

Ce critici a lansat șeful CCIR, Mihai Daraban

Mihai Daraban a precizat că decidenții de la vârful MApN nu vor producție militară în România:

„Mediul de afaceri nu trebuie provocat de decidentul politic, ci ascultat. Din păcate, în domenii strategice, cum este cel al apărării, observăm exact contrariul: MApN nu vrea producție militară în România, ci doar contracte de cumpărare din afară. Este o mare greșeală, pentru că se pierde know-how-ul și șansa de a dezvolta industrii naționale”, a spus Daraban, în cadrul conferinței „Nevoia restructurării şi reconstrucţiei economiei naţionale româneşti într-o lume în schimbare”, organizată de Banca Națională a României și ASPES.

Șeful CCIR a subliniat că marile companii românești sunt pregătite să contribuie la proiecte industriale de anvergură, dar că „nu sunt chemate la masa dialogului” atunci când se iau decizii majore.

El a atras atenția că România are deja rezultate economice solide: peste 917.000 de companii au depus bilanțul pe 2023, cu o cifră de afaceri cumulată de aproape 528 de miliarde de euro.

„Avem potențial, avem capacitate industrială. Dar dacă statul nu vrea să coopereze, ci doar să bifeze achiziții externe, pierdem o șansă istorică”, a concluzionat Mihai Daraban.

Președintele CCIR a ținut să sublinieze importanța dialogului dintre decidentul politic și oamenii de afaceri:

„Sunt oarecum pesimist că mesajul nostru, mesajul oamenilor de afaceri, ceea ce se va discuta aici, va fi preluat de actualii decidenți politici. Și la nivelul CCIR, și la nivelul ASPES, am constatat că oamenii de afaceri care conduc companii puternice nu sunt chemați la masa dialogului. De fiecare dată am susținut faptul că lucrurile nu trebuie amestecate.

Trebuie susținut un dialog pe categorii de business, pentru că cerințele întreprinderilor mari și foarte mari sunt cu totul altele decât cele ale microîntreprinderilor. Statul nu trebuie să mimeze un astfel de dialog doar de dragul presei sau al unei poze de grup, iar datele economice pe care același stat le furnizează anual nu ar trebui să rămână neprocesate”, a precizat Mihai Daraban, potrivit

Ce spunea Ionuț Moșteanu despre producția românească de armament

În luna iulie, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, , într-o intervenție pentru B1TV, care este tehnica militară care se produce în România:

“Producem Piranha. Este un proiect avansat care a funcționat, în care este un joint venture foarte bun între Uzina Mecanică București și General Dynamics.

O să mai fie următoarele faze. Există partea de înzestrare cu camioane militare ale Armatei care vor fi asamblate tot în România. Camioanele IVECO, o licitație veche, un contract mare care se va întâmpla aici. Sunt conracte care se semnează și care vor avea o componentă de integrare în industria locală.

Vorbim și de contractul ăsta de care s-a vorbit foarte mult de rachete antiaeriene SHORAD/VSHORAD, pe rază scurtă și foarte scurtă”.

Ionuț Moșteanu a mai precizat că armele individuale ale militarilor români vor fi schimbate, având în vedere că în prezent se folosește echipament sovietic:

“Vorbim de două proiecte mari care sunt aprobate de mult, de mult în Parlament: schimbarea armelor individuale, vom avea armament NATO în câțiva ani de zile. În momentul ăsta, Armata Română folosește armamentul sovietic adaptat la specificul NATO și la calibrele NATO. Este un eschipament învechit, trebuie schimbat. Există o procedură care a fost deja aprobată de Parlament. Acolo va fi o integrare importantă cu industria românească. Una dintre condițiile de achiziție este ca cel care câștigă să integreze într-o proporție foarte mare.

La fel e vorba de mașina de luptă a infanteriei. Și aici vom avea un contract foarte mare, sunt niște mașini blindate pe șenile. Nu există furnizori în industria de apărare la nivel mondial care să aibă ceva pe stoc. Asta este noua relaitate pe care o trăim”.