Mii de pelerini s-au rugat la moaștele Sfântului Nectarie în București / Credincioșii s-au așezat la rând cu o seară înainte

s-au închinat joi, 9 noiembrie, la moaștele Sfântului Nectarie, care au fost scoase în curtea Mănăstirii Radu Vodă din Capitală. Oamenii au veni să se roage la cel despre care se spune că este tămăduitorul bolnavilor sau să îi mulţumească pentru ajutorul primit.

Pentru a ajunge la Sfintele moaște, credincioșii s-au așezat la rând cu o seară înainte.

Un bărbat a venit tocmai din Galați pentru a se ruga , după ce a trecut printr-o perioadă destul de dificilă cu fiul său, care avea probleme la inimă. El spune că acest sfânt l-a ajutat să treacă peste greutățile întâmpinate.

Credincioșii au stat la rând pentru a se ruga la moaștele Sfântului Nectarie

„Anul acesta am venit să îi mulţumim, sperăm să ajungem şi la anul. De fapt, sigur o să ajungem şi la anul. Am fost de trei ori pe insulă în Grecia la mănăstirea Sfântului şi este foarte frumos şi acolo şi aici. Ne bucurăm că am reuşit să ajungem”, a spus gălățeanul.

O altă femeie a venit să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru că a ajutat-o să aibă un copil, deși medicii spuneau că nu va putea să aibă niciodată.

„Nu aveam copii, iar doctorii mi-au spus că nu o să am niciodată că am probleme. M-am rugat şi până la urma urmei Dumnezeu mi-a dat o fetiţă pe care o cheamă Nectaria. Şi de atunci vin tot timpul aici şi mă rog şi într-adevăr Sfântul Nectarie face minuni”, a spus femeia, potrivit

Fiind unul dintre cei mai iubiți sfinți ai zilelor noastre, în fiecare an se organizează pelerinaje la rămășițele sale trupeși, aflate în insula Eghina, din Grecia.