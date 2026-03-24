Ministerul Mediului lansează harta Inspectorul Balastierelor. Cum funcționează și ce informații pot accesa cetățenii

Iulia Petcu
24 mart. 2026, 23:10
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Cum funcționează harta digitală
  2. Cum pot reacționa cetățenii în cazul neregulilor
  3. Ce urmează după lansarea platformei

Ministerul Mediului a prezentat o nouă platformă digitală menită să crească transparența în domeniul exploatărilor de agregate minerale. Inițiativa le permite cetățenilor să verifice rapid dacă balastierele din proximitatea lor funcționează legal sau nu. Proiectul vine în contextul intensificării controalelor și al nevoii de monitorizare mai eficientă a resurselor naturale.

Cum funcționează harta digitală

Noua aplicație online, Inspectorul Balastierelor, centralizează date despre perimetrele autorizate și oferă acces public la informații actualizate în timp real. Platforma include o hartă interactivă în care sunt încărcate avizele existente, astfel încât utilizatorii să poată verifica statutul fiecărei exploatări dintr-o anumită zonă.

Autoritățile precizează că, în prezent, sunt înregistrate peste 6.216 perimetre autorizate în ultimii cinci ani, relatează Jurnalul.ro. Prin accesarea hărții, utilizatorii pot identifica rapid locațiile și pot compara situația din teren cu datele oficiale disponibile în sistem.

Aplicația include funcții care permit localizarea utilizatorului și compararea poziției acestuia cu perimetrele autorizate. În cazul în care o exploatare nu apare pe hartă, există suspiciunea că activitatea ar putea fi ilegală, ceea ce oferă un prim indiciu pentru verificări suplimentare.

„În momentul în care ai ajuns pe un perimetru, unde zici că este posibil să fie realizată o extragere de agregate, există un buton, sigur, o să fie mai vizibil pe telefon, în care absolut toată lumea care vrea să vadă, există butonul de localizație, unde dacă este apăsat îți va arăta exact unde ești tu și dacă există un perimetru de gestionare a unor balastiere”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Cum pot reacționa cetățenii în cazul neregulilor

Autoritățile încurajează implicarea publicului în semnalarea eventualelor abateri constatate în teren. Sesizările pot fi transmise către Administrația Națională a Apelor Române sau direct către Ministerul Mediului, în funcție de situație.

„Deci transformăm practic verificările care au fost ascunse sub preș pentru absolut orice român care este interesat să vadă realitatea. Vom putea să știm foarte clar care sunt situațiile concrete, dacă orice om va putea să vadă dacă este o exploatare legală sau ilegală”, a declarat Buzoianu.

Ce urmează după lansarea platformei

Ministerul pregătește dezvoltarea unei aplicații suplimentare care va urmări trasabilitatea exploatărilor de agregate. Sistemul va integra informații din avize și date din teren pentru a verifica dacă activitatea economică respectă cadrul legal.

În paralel, instituția urmărește corelarea informațiilor declarate cu cele efective, pentru a identifica eventuale discrepanțe. Scopul este consolidarea mecanismelor de control și aplicarea de sancțiuni în cazurile în care legislația nu este respectată.

