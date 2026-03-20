România are nevoie de surse diversificate de energie. Diana Buzoianu, despre consecințele războiului din Orientul Mijlociu

România are nevoie de surse diversificate de energie. Diana Buzoianu, despre consecințele războiului din Orientul Mijlociu

Adrian Teampău
20 mart. 2026, 23:24
Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Diana Buzoianu despre criza energiei
  2. Statele caută soluții la criza energiei

Diana Buzoianu consideră că actuala criză energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu arată că România are nevoie de surse diversificate de energie.

Diana Buzoianu despre criza energiei

Ministrul Mediului a afirmat, într-o intervenție la B1 TV, în emisiunea Special, că actuala criză, provocată de războiul din Orientul Mijlociu arată cât de necesare sunt capacitățile diversificate de producție pentru energie. Diana Buzoianu este de părere că astfel de situații demonstrează că este greșit ca o țară precum România să-și orienteze producția pe un singur tip de energie.

„Astfel de crize ne arată cât de mult avem nevoie de fapt de capacităţi de producţie de energie diferite. Să nu punem absolut toată capacitatea într-un singur tip de energie creată. Politicile de mediu sunt cele care asigură că măsurile pe energie care sunt luate sunt sustenabile şi peste ani de zile şi ajung să creeze energie şi peste ani de zile”, a declarat ministrul Mediului.

Întrebată despre schimbările impuse la nivel european şi de închiderea capacităţilor poluante, ea a afirmat că există discuţii pentru simplificarea procedurilor de mediu. Concret, a spus „să fie mai puţină birocratie care să permită proiectelor să fie realizate cât mai rapid posibil”.

„De altfel, noi am luat-o un pic înaintea celor de la Bruxelles şi la nivel naţional am propus tăierea a 45 de zile din etapele care erau parcurse pentru obţinerea de avize de mediu. Şi ordonanţa tocmai a trecut acum două săptămâni, deci am redus termenele respective cu mai bine de o lună, o lună şi jumătate. Asta pentru a putea să primească operatorii mult mai rapid avizele respective. Procesele rămân aceleaşi, dar ne-am dat seama că putem şi noi să facem o treabă mai rapidă, în sensul de să fim mai eficienţi, să putem să dăm avizele mai repede”, a adăugat Diana Buzoianu.

Statele caută soluții la criza energiei

Criza energetică declanşată de războiul din Iran determină guvernele din întreaga lume să regândească dependenţa de petrol şi gaze. Tot mai multe state se orientează la energia nucleară, dar și la surse regenerabile într-o încercare de diversificare a surselor de aprovizionare.

De asemenea, se recomandă reducerea consumului, pentru a face față mai ușor creșterii de prețuri la petrol. Agenia Internațională pentru Energie le recomandă oamenilor să lucreze mai mult de acasă și să călătorească mai puțin cu avionul.

De asemenea, recomandă limitelor de viteză pe autostrăzi, cu cel puțin 10 km/oră, măsura ce ar trebui implementată de fiecare guvern, folosirea transportului public sau limitarea accesului autoturismelor în anumite zone din marile orașe.

Citește și...
România se alătură declarației privind Strâmtoarea Ormuz. Nicușor Dan: „lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”
Politică
România se alătură declarației privind Strâmtoarea Ormuz. Nicușor Dan: „lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”
Revin timpurile lui Ceaușescu. Benzina și motorina s-ar putea vinde pe cartelă. Soluția propusă de Daniel Dăianu (ViDEO)
Politică
Revin timpurile lui Ceaușescu. Benzina și motorina s-ar putea vinde pe cartelă. Soluția propusă de Daniel Dăianu (ViDEO)
Reguli mai dure pentru produsele second-hand care intră în România. Ce măsuri propune Ministerul Mediului pentru a opri deșeurile
Politică
Reguli mai dure pentru produsele second-hand care intră în România. Ce măsuri propune Ministerul Mediului pentru a opri deșeurile
Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu Regele Philippe al Belgiei. Care a fost agenda discuțiilor
Politică
Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu Regele Philippe al Belgiei. Care a fost agenda discuțiilor
Situație dificilă pentru Statele Unite în Orientul Mijlociu. Băsescu analizează ultimele evoluții din războiul cu Iran (VIDEO)
Politică
Situație dificilă pentru Statele Unite în Orientul Mijlociu. Băsescu analizează ultimele evoluții din războiul cu Iran (VIDEO)
Ministrul Apărării, anunț despre avioanele SUA de pe Kogălniceanu: „Este decizia partenerului american. S-au votat să vină 15”
Politică
Ministrul Apărării, anunț despre avioanele SUA de pe Kogălniceanu: „Este decizia partenerului american. S-au votat să vină 15”
AUR atacă legea bugetului la CCR. Simion: „Un partid din coaliție a refuzat să livreze ce a promis. E rușinos felul în care românii sunt menținuți doar cu ajutoare date din când în când” (VIDEO)
Politică
AUR atacă legea bugetului la CCR. Simion: „Un partid din coaliție a refuzat să livreze ce a promis. E rușinos felul în care românii sunt menținuți doar cu ajutoare date din când în când” (VIDEO)
Mesajul Ilie Bolojan, după ce a fost adoptat bugetul. Ce le-a promis românilor: „Trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui șoc care poate veni din afară” (VIDEO)
Politică
Mesajul Ilie Bolojan, după ce a fost adoptat bugetul. Ce le-a promis românilor: „Trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui șoc care poate veni din afară” (VIDEO)
Grindeanu, noi declarații despre consultarea din PSD pe tema guvernării. Răspunsul lui, întrebat dacă-și asumă funcția de premier (VIDEO)
Politică
Grindeanu, noi declarații despre consultarea din PSD pe tema guvernării. Răspunsul lui, întrebat dacă-și asumă funcția de premier (VIDEO)
Bugetul de stat pe 2026 a fost, în sfârșit, adoptat în Parlament. 104 de parlamentari au votat „contra” și 319 „pentru”
Politică
Bugetul de stat pe 2026 a fost, în sfârșit, adoptat în Parlament. 104 de parlamentari au votat „contra” și 319 „pentru”
Ultima oră
23:59 - Cum a fost surprins Rareș Cojoc după ce Andreea Popescu a anunțat despărțirea
23:51 - Jeff Bezos vrea să mute centrele de date în spațiu cu zeci de mii de sateliți. Ce presupune proiectul Sunrise și când ar putea fi lansat
23:50 - Teheranul lansează o amenințare fără precedent. Iranul are în vedere atacuri în destinații de vacanță
23:36 - Betty Salam neagă că a renunțat la custodia copilului: „Voi lua măsuri legale”
23:10 - Focar de hepatita A în Italia din cauza unor alimente consumate și de români
23:07 - Trafic fără restricții pe Podul Dunării de Paște pentru șoferi. Cum se va circula de sărbători
23:04 - Piața imobiliară din Dubai, victimă colaterală a războiului din Orientul Mijlociu. Tranzacțiile sunt în declin, iar prețurile scad
22:34 - Scandal diplomatic între Budapesta și Kiev: Un ucrainean reținut în Ungaria ar fi fost drogat pentru a mărturisi
22:29 - Militarii români au fost retrași din Irak în cadrul unei operațiuni NATO. Cum se desfășoară repatrierea acestora
22:22 - Alternativele mai ieftine la Ozempic, pregătite pentru lansare. China preia controlul pe piața medicamentelor de slăbit