Diana Buzoianu despre criza energiei

Ministrul Mediului a afirmat, într-o intervenție la B1 TV, în emisiunea Special, că actuala criză, provocată de din Orientul Mijlociu arată cât de necesare sunt capacitățile diversificate de producție pentru energie. Diana Buzoianu este de părere că astfel de situații demonstrează că este greșit ca o țară precum România să-și orienteze producția pe un singur tip de energie.

„Astfel de crize ne arată cât de mult avem nevoie de fapt de capacităţi de producţie de energie diferite. Să nu punem absolut toată capacitatea într-un singur tip de energie creată. Politicile de mediu sunt cele care asigură că măsurile pe energie care sunt luate sunt sustenabile şi peste ani de zile şi ajung să creeze energie şi peste ani de zile”, a declarat ministrul Mediului.

Întrebată despre schimbările impuse la nivel european şi de închiderea capacităţilor poluante, ea a afirmat că există discuţii pentru simplificarea procedurilor de mediu. Concret, a spus „să fie mai puţină birocratie care să permită proiectelor să fie realizate cât mai rapid posibil”.

„De altfel, noi am luat-o un pic înaintea celor de la Bruxelles şi la nivel naţional am propus tăierea a 45 de zile din etapele care erau parcurse pentru obţinerea de avize de mediu. Şi ordonanţa tocmai a trecut acum două săptămâni, deci am redus termenele respective cu mai bine de o lună, o lună şi jumătate. Asta pentru a putea să primească operatorii mult mai rapid avizele respective. Procesele rămân aceleaşi, dar ne-am dat seama că putem şi noi să facem o treabă mai rapidă, în sensul de să fim mai eficienţi, să putem să dăm avizele mai repede”, a adăugat Diana Buzoianu.

Statele caută soluții la criza energiei

Criza energetică declanşată de războiul din Iran determină din întreaga lume să regândească dependenţa de petrol şi gaze. Tot mai multe state se orientează la energia nucleară, dar și la surse regenerabile într-o încercare de diversificare a surselor de aprovizionare.

De asemenea, se recomandă reducerea consumului, pentru a face față mai ușor creșterii de prețuri la petrol. Agenia Internațională pentru Energie le recomandă oamenilor să lucreze mai mult de acasă și să călătorească mai puțin cu avionul.

De asemenea, recomandă limitelor de viteză pe autostrăzi, cu cel puțin 10 km/oră, măsura ce ar trebui implementată de fiecare guvern, folosirea transportului public sau limitarea accesului autoturismelor în anumite zone din marile orașe.