B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Exploatarea trufelor și ciupercilor, sub lupa autorităților. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii Gărzii de Mediu

Exploatarea trufelor și ciupercilor, sub lupa autorităților. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii Gărzii de Mediu

Iulia Petcu
20 mart. 2026, 20:25
Exploatarea trufelor și ciupercilor, sub lupa autorităților. Ce nereguli grave au descoperit inspectorii Gărzii de Mediu
sursa: freepik

Controalele recente desfășurate de Garda Națională de Mediu au scos la iveală numeroase abateri în sectorul recoltării și comercializării produselor forestiere. Autoritățile au aplicat sancțiuni consistente, în încercarea de a limita practicile ilegale și de a proteja resursele naturale.

Ce au descoperit inspectorii în urma controalelor

În cadrul unei acțiuni la nivel național, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au verificat operatori implicați în exploatarea trufelor, ciupercilor comestibile și fructelor de pădure. Au fost efectuate 40 de controale, în urma cărora au fost aplicate 38 de sancțiuni contravenționale, majoritatea constând în amenzi.

Valoarea totală a sancțiunilor s-a apropiat de 1,8 milioane de lei, reflectând amploarea neregulilor identificate în acest sector. Verificările au vizat respectarea normelor de mediu, existența documentelor legale și trasabilitatea produselor recoltate și comercializate.

Unde au fost cele mai multe probleme

Cele mai multe abateri au fost constatate în județul Bihor, unde autoritățile au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale, dintre care 18 amenzi semnificative. În același județ, activitatea unui operator economic a fost suspendată temporar, până la remedierea deficiențelor constatate de inspectori.

Și în Cluj au fost descoperite nereguli importante, în urma a nouă controale fiind aplicate sancțiuni în valoare totală de peste jumătate de milion de lei.

Alte județe vizate de controale au fost Hunedoara și Neamț, unde abaterile au fost mai puține, dar totuși sancționate, relatează Digi24.

Ce tipuri de nereguli au fost identificate

Printre cele mai frecvente probleme descoperite se numără lipsa autorizațiilor necesare pentru recoltare, achiziție sau comercializare, dar și absența documentelor de mediu. Inspectorii au mai constatat neînregistrarea sistemelor de epurare a apelor uzate și nedeclararea obligațiilor aferente ambalajelor introduse pe piață.

În unele situații, operatorii au depășit semnificativ cantitățile autorizate, inclusiv cu până la 100 de tone de ciuperci comestibile, ceea ce ridică semne de întrebare privind controlul activității.

Autoritățile au anunțat că astfel de acțiuni vor continua, pentru a descuraja practicile ilegale și pentru a asigura protejarea resurselor naturale.

Tags:
