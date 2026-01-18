B1 Inregistrari!
Ministrul Apărării, despre drona găsită în Vrancea: Am multe semne de întrebare, sunt multe scenarii posibile. E o provocare și pentru mine (VIDEO)

Ministrul Apărării, despre drona găsită în Vrancea: Am multe semne de întrebare, sunt multe scenarii posibile. E o provocare și pentru mine (VIDEO)

Traian Avarvarei
18 ian. 2026, 20:52
Ministrul Apărării, despre drona găsită în Vrancea: Am multe semne de întrebare, sunt multe scenarii posibile. E o provocare și pentru mine (VIDEO)
Sursa foto: Radu Miruță / Facebook
Cuprins
  1. Cum a fost descoperită drona
  2. Ce scenarii a invocat Miruță

Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, a declarat duminică, pentru B1 TV, că și el are mai multe întrebări legate de drona găsită într-o gospodărie din comuna vrânceană Tănăsoai. „Nu e Shahed modelul dronei, pare a fi o Gerbera”, a punctat ministrul, citând informații pe care și el le-a primit. Miruță a invocat mai multe scenarii, precizând că nu știe nimic sigur până nu se fac expertizele tehnice.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cum a fost descoperită drona

Ministrul Apărării a afirmat întâi că în gospodăria respectivă nu locuiește nimeni, iar drona a fost găsită de o vecină. Femeia nu mai mersese în acea casă de o lună, deci nu se știe când a ajuns drona acolo.

Duminică dimineață, o echipă de la Ministerul Apărării și una a SRI au mers în Vrancea pentru a recupera drona.

„Se face o expertiză, în seara asta și mâine dimineață, mecanică și electronică să vedem dacă reușim electronic să recuperăm date despre traseu sau imagini, dacă ar fi existat, capturate de această dronă în zbor. Până nu vor ieși aceste răspunsuri tehnice, orice e posibil”, a declarat Radu Miruță.

El a mai afirmat că i s-a comunicat „cert” de la fața locului că „această dronă nu transporta explozibil”.

Ce scenarii a invocat Miruță

Numai că apoi Radu Miruță a susținut că „scenariul” acesta „mie-mi pare cu multe semne de întrebare”.

„Sunt foarte multe scenarii posibile. E o provocare și pentru mine să identific că a fost acest scenariu. Că e o vulnerabilitate în sistemul nostru, nu e o vulnerabilitate, e o chestiune de intelligence că cineva a adus-o rutier în România și în România a făcut diverse scenarii cu ea… Pot fi foarte multe variante probabile”, a mai afirmat ministrul Apărării.

