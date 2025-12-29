Ministerul Afacerilor Interne a prezentat bilanțul misiunilor desfășurate în perioada Sărbătorilor de iarnă. Peste 30.000 de angajați ai au fost zilnic la datorie. Aceștia au acționat pentru siguranța cetățenilor și protejarea frontierelor. Intervențiile au vizat ordine publică, situații de urgență și trafic rutier. De asemenea, au fost gestionate evenimente religioase, manifestări publice și incidente grave.

Au reușit structurile MAI să mențină siguranța în perioada Sărbătorilor

Conform ministrului Cătălin Predoiu, toate structurile au fost operaționale, inclusiv DGPI, intervenind ferm și coordonat.

„În această perioadă, structurile de ordine publică au gestionat, în medie, aproximativ 2.700 de intervenții pe zi, iar echipajele pentru situații de urgență au desfășurat peste 1.600 de misiuni zilnic – cele mai multe pentru salvarea de vieți, acordarea primului ajutor și stingerea incendiilor”, a transmis .

Acesta a precizat că în perioada Sărbătorilor au existat și misiuni extrem de dificile. În Ajunul Crăciunului, la Blăjel, județul Sibiu, un bărbat a murit în urma unui conflict între 30 de persoane. În urma intervenției, 10 persoane au fost duse la audieri, dintre care 4 au fost arestate preventiv.

„În perioada 24-28 decembrie peste 1300 de polițiști rutieri au intervenit pentru fluidizarea traficului care s-a desfășurat în condiții de iarnă. În această perioadă au fost înregistrate 37 de accidente rutiere grave, soldate cu 16 persoane decedate și 31 rănite grav”, a mai spus Predoiu.

De asemenea, jandarmii au asigurat ordinea la evenimentele religioase și publice unde au participat peste 540.000 de oameni, fără incidente majore.

Cum au gestionat autoritățile situațiile de frontieră și intervențiile în condiții meteo dificile

„La rândul ei, Poliția de Frontieră a asigurat securitatea granițelor și fluidizarea traficului. Frontiera de stat a fost tranzitată, în medie zilnică, de peste 73.000 de persoane, fiind depistați 77 de migranți”, a declarat ministrul Afacerilor Interne.

Potrivit acestuia, în ziua de Crăciun, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Negru Vodă, Constanța, au depistat 14 persoane fără documente în extravilanul localității. Acestea au fost conduse la sediul instituției pentru verificări. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat.

În același timp, pompierii au intervenit prompt și eficient în numeroase situații. „Un exemplu este incendiul produs ieri la depozitul de echipamente termice și sanitare din Bulevardul Iuliu Maniu, care s-a manifestat cu flacără deschisă și degajări mari de fum. Arderea s-a manifestat la 2 hale și în curtea depozitului, pe o suprafață de aproximativ 6.300 mp. Intervenția a fost foarte dificilă, dar, din fericire, nu au fost victime”, a transmis Predoiu.

În plus, echipajele MAI au intervenit în 80 de localități din 27 de județe și în Capitală. Acestea au acționat pentru degajarea copacilor doborâți, îndepărtarea elementelor de construcție periculoase și gestionarea efectelor vântului puternic și ale ninsorilor.

„Ministerul Afacerilor Interne rămâne concentrat pentru ca și în perioada următoare sa păstram controlul ordinii si siguranței publice. Vom continua să acționăm rapid, hotărât și profesionist, fără ezitare, pentru apărarea ordinii publice, a siguranței cetățenilor, a comunităților, a patrimoniului public și privat și a frontierelor de stat”, se mai arată în mesajul acestuia.