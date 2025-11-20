B1 Inregistrari!
Horațiu Potra, adus în țară din Dubai. Poate cere schimbarea măsurii arestului preventiv? Ce precizări a făcut ministrul Justiției (VIDEO)

Ana Maria
20 nov. 2025, 14:50
Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției. Sursa foto: Ministerul Justiției / Facebook
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o intervenție, joi, în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, unde a discutat despre două teme sensibile: aducerea în țară a lui Horațiu Potra și stadiul legii privind pensiile magistraților, în contextul termenului limită din PNRR.

Ce spune ministrul despre aducerea lui Horațiu Potra în România

Întrebat dacă mercenarul Horațiu Potra urmează să fie transferat în România, ministrul a precizat că nu poate confirma sau infirma informația, dar a subliniat buna colaborare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite.

“În primul rând, nu pot confirma sau infirma această informație.

Pot spune că există o foarte bună cooperare judiciară cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite și, la momentul la care activitatea de cooperare se va fi finalizat, va exista cu siguranță o informare promptă a opiniei publice.

Dacă întrebați cu titlul principial ce se întâmplă cu persoanele care revin în România ca urmare a activităților de cooperare judiciară internațională, vă pot spune că acestea se supun procedurilor judiciare din România, fiecare în stadiul în care se găsește, beneficind de toate drepturile procedurale, care sunt stabilite prin legislația românească. Justiția își urmează cursul pentru aflarea adevărului și stabilirea corectă, obiectivă a responsabilităților persoanelor cercetate”, a spus ministrul.

Poate Horațiu Potra cere schimbarea măsurii arestului preventiv?

Întrebat dacă Potra ar putea solicita instanței o altă măsură decât arestul preventiv, ministrul a confirmat că legea permite acest lucru, însă, decizia aparține exclusiv judecătorilor.

“Persoanele care sunt vizate de un mandat de arestare preventivă și care au părăsit România sunt vizate de procedurile specifice de căutare și apoi, în raport de teritoriul unde se găsesc, sunt fie sub incidența unui mandat european de arestare, în perimetrul Uniunii Europene, sau cerere de extradare, cum a fost cazul persoanelor la care dumneavoastră vă referiți, când se află pe teritoriul altor state.

După ce acestea revin în țară, se supun procedurilor în curs și în cadrul acestor proceduri au posibilitatea să solicite instanței de judecată, în raport de aspecte concrete, o eventuală modificare a acestor măsuri preventive.”, a mai adăugat Marinescu.

Ela subliniat că, în calitate de ministru, nu comentează conținutul dosarelor aflate în lucru.

“Asta, însă, ține de desfășurarea concretă a cazului și de apărările pe care persoana și le face.

Chestiunea asupra cărora eu nu pot comenta, întrucât ca ministru al Justiției, nu intervin și nu mă preocup de conținutul concret al acestor dosare judiciare”, a subliniat ministrul Justiției.

