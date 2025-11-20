B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Horațiu Potra, adus astăzi în România. Pe cine sperie venirea mercenarului lui Georgescu

Horațiu Potra, adus astăzi în România. Pe cine sperie venirea mercenarului lui Georgescu

Adrian A
20 nov. 2025, 13:00
Horațiu Potra, adus astăzi în România. Pe cine sperie venirea mercenarului lui Georgescu
Horațiu Potra Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Implicat în dosarele lui Călin Georgescu, Horațiu Potra este adus astăzi în țară. El a fost reținut în Dubai, pe baza unui mandat de arestare emis de Parchetul General.

Horațiu Potra, așteptat cu dezvăluiri în dosarul lui Georgescu

Mercenarul a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. Anchetatorii români îi acuză că ar fi conspirat alături de Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională”.

Procurorii români au confirmat arestarea și au anunțat că lucrează cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru extrădare. Nu se știe dacă aducerea în țară a mercenarului lui Georgescu este un succes al autorităților române sau e doar efectul solicitării lui Potra de a fi adus în țară.

Rusia ar fi încercat să blocheze extrădarea

Din informațiile apărute în spațiul public, Rusia ar fi încercat să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra. Mercenarul, fondator al unor companii militare private a colaborat în trecut cu unități militare similare din Rusia. The Guardian scria că mai multe figuri influente apropiate Kremlinului au încercat să oprească extrădarea din Dubai.

Efortul de a-i opri extrădarea este condus de Igor Spivak, președintele Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu. Aceasta este o organizație apropiată Ministerului rus de Externe. De asemenea, în operațiune a fost implicat și Igor Kalinin, un moldovean fugar stabilit la Moscova, acuzat că recrutează cetățeni moldoveni pentru a lupta în Ucraina de partea Rusiei.

Iar mâna lungă a Rusiei ar putea fi unul dintre motivele pentru care Potra a cerut să vină în România.

De ce e acuzat mercenarul lui Georgescu

Horaţiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, instigare publică. În același dosar este acuzat și Călin Georgescu de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.

Potrivit procurorilor, Georgescu și Potra s-au întâlnit pe 7 decembrie 2024, la o zi după ce Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale, în Ciolpani, unde au pus în discuție un plan, conform căruia Potra și mercenarii săi, cu pregătire militară, urmau să creeze haos în București.

Astfel, Horațiu Potra a organizat un grup paramilitari de 21 de persoane, urmând să vină în București unde să declanșeze proteste împotriva autorităților și a celor care au decis anularea alegerilor. Protestele urmau să fie deturnate în acțiuni violente care să aibă ca rezultat împiedicarea exercitării puterii legitime în stat.

Tags:
Citește și...
Avertismentul lui George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!”
Eveniment
Avertismentul lui George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!”
Fiscul intră în casa lui Klaus Iohannis. Fostul președinte, chemat în instanță de ANAF
Politică
Fiscul intră în casa lui Klaus Iohannis. Fostul președinte, chemat în instanță de ANAF
Gândacii care se plimbă nestingheriți la Spitalul din Slatina stârnesc controale DSP. Ce spune conducerea după imaginile apărute în spațiul public (VIDEO)
Eveniment
Gândacii care se plimbă nestingheriți la Spitalul din Slatina stârnesc controale DSP. Ce spune conducerea după imaginile apărute în spațiul public (VIDEO)
Aplicațiile religioase schimbă modul în care oamenii caută sprijin spiritual: „M-am certat cu un prieten și am avut nevoie de o îndrumare”
Eveniment
Aplicațiile religioase schimbă modul în care oamenii caută sprijin spiritual: „M-am certat cu un prieten și am avut nevoie de o îndrumare”
Alertă! Armament de război, descoperit la graniță. Arme și lansatoare de rachete, găsite într-un container care încerca să intre în țară
Eveniment
Alertă! Armament de război, descoperit la graniță. Arme și lansatoare de rachete, găsite într-un container care încerca să intre în țară
Temele de vacanță devin opționale. Ministerul Educației schimbă regulile pentru profesori și directori
Eveniment
Temele de vacanță devin opționale. Ministerul Educației schimbă regulile pentru profesori și directori
Miros puternic de gaz într-un bloc cu 10 etaje. 27 de persoane, evacuate. Ce au descoperit pompierii ISU la fața locului
Eveniment
Miros puternic de gaz într-un bloc cu 10 etaje. 27 de persoane, evacuate. Ce au descoperit pompierii ISU la fața locului
Riscul seismic al clădirilor: ce trebuie să știe cumpărătorii și proprietarii
Eveniment
Riscul seismic al clădirilor: ce trebuie să știe cumpărătorii și proprietarii
Bugetul pentru Sănătate în România este de doar 971 de euro pe locuitor, ultimul din Uniunea Europeană
Eveniment
Bugetul pentru Sănătate în România este de doar 971 de euro pe locuitor, ultimul din Uniunea Europeană
O școală din România uimește printr-un parc ingenios dedicat mersului desculț: „Odată ce te-ai obișnuit cu senzația, nu o să simți frigul” (FOTO)
Eveniment
O școală din România uimește printr-un parc ingenios dedicat mersului desculț: „Odată ce te-ai obișnuit cu senzația, nu o să simți frigul” (FOTO)
Ultima oră
13:44 - Blackout în Franța. Peste 170.000 de locuințe din Paris au rămas fără curent electric din cauza unei pene de curent
13:30 - Dan Negru nu regretă că nu va mai prezenta Revelionul. De ce a luat această decizie: „Nu m-aș mai arunca într-un format de tip «hăhăială»”
13:10 - Iarna se anunță severă în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie. Cum va fi vremea în România
12:40 - EXCLUSIV: Proiectul pensiilor speciale al lui Bolojan mai așteaptă. CSM dă un aviz săptămâna viitoare (VIDEO)
12:40 - Cele mai căutate modele Audi pe care le găsești pe Plus Auto Marketplace
Catalin Drula
12:37 - Cătălin Drulă: „Sunt revoltat că tăierile de copaci din Sectorul 3 parcă nu se mai opresc. Urmează și o lege ca aceste tăieri să fie infracțiuni”
12:23 - Sfântul Grigorie Decapolitul, cinstit pe 20 noiembrie. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox
12:05 - Avertismentul lui George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!”
11:50 - Ion Țiriac a rupt tăcerea și explică ce este „corect” și ce devine „crimă” în sportul de performanță după scandalul Voinea: „O mamă are dreptul să-și crească copilul așa cum crede”
11:39 - Fiscul intră în casa lui Klaus Iohannis. Fostul președinte, chemat în instanță de ANAF