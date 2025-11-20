Horațiu Potra, adus astăzi în România. Pe cine sperie venirea mercenarului lui Georgescu

Implicat în dosarele lui Călin Georgescu, Horațiu Potra este adus astăzi în țară. El a fost reținut în Dubai, pe baza unui mandat de arestare emis de Parchetul General.

Horațiu Potra, așteptat cu dezvăluiri în dosarul lui Georgescu

Mercenarul a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. Anchetatorii români îi acuză că ar fi conspirat alături de Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională”.

Procurorii români au confirmat arestarea și au anunțat că lucrează cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru extrădare. Nu se știe dacă aducerea în țară a mercenarului lui Georgescu este un succes al autorităților române sau e doar efectul solicitării lui Potra de a fi adus în țară.

Rusia ar fi încercat să blocheze extrădarea

Din informațiile apărute în spațiul public, Rusia ar fi încercat să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra. Mercenarul, fondator al unor companii militare private a colaborat în trecut cu unități militare similare din Rusia. scria că mai multe figuri influente apropiate Kremlinului au încercat să oprească extrădarea din Dubai.

Efortul de a-i opri extrădarea este condus de Igor Spivak, președintele Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu. Aceasta este o organizație apropiată Ministerului rus de Externe. De asemenea, în operațiune a fost implicat și Igor Kalinin, un moldovean fugar stabilit la Moscova, acuzat că recrutează cetățeni moldoveni pentru a lupta în Ucraina de partea Rusiei.

Iar mâna lungă a Rusiei ar putea fi unul dintre motivele pentru care a cerut să vină în România.

De ce e acuzat mercenarul lui Georgescu

Horaţiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, instigare publică. În același dosar este acuzat și Călin Georgescu de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.

Potrivit procurorilor, Georgescu și Potra s-au întâlnit pe 7 decembrie 2024, la o zi după ce Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale, în Ciolpani, unde au pus în discuție un plan, conform căruia Potra și mercenarii săi, cu pregătire militară, urmau să creeze haos în București.

Astfel, Horațiu Potra a organizat un grup paramilitari de 21 de persoane, urmând să vină în București unde să declanșeze proteste împotriva autorităților și a celor care au decis anularea alegerilor. Protestele urmau să fie deturnate în acțiuni violente care să aibă ca rezultat împiedicarea exercitării puterii legitime în stat.