Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila: ”Nu am pârghiile legale să împiedic un medic să-şi exercite profesia în sistemul privat după încheierea programului de lucru în sistemul public”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, susține că nu există pârghii legale pentru a împiedica un medic să își exercite profesia atât în sistemul public, cât și în sistemul privat.

Mai mult, ministrul consideră că un medic poate lucra simultan în sistemul public şi în cel privat, cu condiţia să nu existe o suprapunere între cele două şi să semneze un angajament că nu va redirecţiona niciodată un pacient din spitalul public în care lucrează către unul privat:

„Nu am, în momentul de faţă, pârghiile legale să împiedic un medic să-şi exercite profesia în sistemul privat după încheierea programului de lucru în sistemul public (…). Nu poate să existe suprapunere între cele două, adică să am program până la 3,00 şi am consultaţii la privat de la 12,00. Cel de-al doilea element, care de fapt confirmă ceea ce spuneam în luna septembrie, trebuie să fim foarte atenţi în ceea ce priveşte circuitul pacientului. Pacientul nu trebuie să fie examinat, evaluat într-un spital public cu resursele spitalului public şi ulterior îndrumat de acelaşi medical la spitalul privat. Eu nu pot să fiu inconştient, nu eu, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, oricine ar fi el, încât să redirecţioneze resursele dinspre sectorul public spre sectorul privat”, a precizat, sâmbătă, Rafila, la Prima TV.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, că nu trebuie să existe o segregare între spitalele publice şi cele private, în privinţa medicilor care lucrează în aceste unităţi sanitare.

Alexandru Rafila, despre medicii care lucrează și la stat, și la privat

”Cred că este o dezbatere oportună, nu ştiu dacă astăzi trebuie să discutăm despre această segregare între spitalele publice şi cele private, adică să optezi dacă să lucrezi într-un loc sau în alt loc, pentru că s-ar putea să existe o anumită barieră legislativă sau chiar constituţională în acest sens. Până la urmă, un om care lucrează 7 sau 8 ore într-un spital public, este problema lui ce face în următoarea perioadă”, a declarat Rafila, la emisiunea Prima News.