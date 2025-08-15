Minivacanța de Sfânta Maria Mare s-a transformat într-un coșmar pentru românii care au ales să călătorească cu trenurile spre stațiunile de la Marea Neagră. Întârzierile pe calea ferată au fost, în această dimineață de până la 200 de minute.

Cuprins:

Ce se întâmplă cu trenurile CFR

Românii s-au obișnuit, de mulți ani, ca trenurile să aibă , iarna din cauza frigului, vara din cauza caniculei, iar în celelalte anotimpuri fără nici un motiv.

Problemele cu care se confruntă nu țin cont nici de nevoile pasagerilor obligați să-și piardă timpul prin gări sau prin trenurile întârziate, nici de sărbătorile legale sau religioase. Așa se face că, vineri, 15 august, circulația trenurilor de călători spre Litoral a fost perturbată din cauza unor probleme la infrastructura feroviară între staţiile Feteşti şi Cernavodă. Lucru justificat, la căile ferate românești, având în vedere vremea caniculară

Așa se fae că trenurile care trebuiau să-i ducă spre pe turiștii aflați în minivacanța de Sfânta Maria, au avut întârzieri cuprinse între 64 şi 200 de minute.

„De astă noapte, circulaţia trenurilor pe distanţa Feteşti – Cernavodă se realizează cu tracţiune diesel. Circulaţia în zona afectată se realizează în funcţie de măsurile operative stabilite şi dispuse de managerul infrastructurii feroviare – CFR SA. Acest deranjament a dus la întârzieri şi/sau modificări şi în programul de circulaţie a altor trenuri de călători”, se arată într-un comunicat al CFR Călători.

Ce asigurări au primit călătorii

Compania de stat dă asigurări că este în permanent contact cu managerul infrastructurii feroviare, CFR SA, pentru rezolvarea operativă a tuturor problemelor. CFR dă asigurări că va lua toate măsurile pentru ca trenurile şi călătorii să ajungă la destinaţie în siguranţă la destinație. Aceste asigurări nu le va reda turiștilor timpul pe care doreau să-l petreacă pe plajă sau în apa mării, iar nu într-un tren.

CFR Călători a pus la dispoziţie tracţiune diesel în zonele unde CFR SA a solicitat.

„Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare”, subliniază reprezentanţii CFR Călători.