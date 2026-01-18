B1 Inregistrari!
Minoră de 14 ani, arestată pentru pornografie infantilă, viol și șantaj

Traian Avarvarei
18 ian. 2026, 18:17
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

O minoră de 14 ani a fost arestată preventiv, pentru 15 zile, sub acuzațiile de pornografie infantilă, viol asupra unui minor şi şantaj. Expertiza medico-legală a arătat că fata a avut discernământ în momentul comiterii faptelor. Măsura arestului a fost dispusă de Tribunalul Bihor.

Faptele grave de care e acuzată minora

„Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea, au documentat activitatea infracţională a unei minore, de 14 ani, cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, viol săvârşit asupra unui minor şi şantaj.

Din probele administrate în cauză a rezultat că, pe parcursul lunii iulie 2025, aceasta ar fi produs, deţinut, stocat şi ar fi pus la dispoziţia unei terţe persoane mai multe materiale video cu o persoană vătămată minoră, în care aceasta ar fi fost surprinsă având un comportament sexual explicit”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bihor.

În aceeaşi perioadă, pentru a produce alte materiale pornografice, minora a amenințat victima că dacă nu intră în apel video și execută acte de natură sexuală, ea va posta pe internet materialele deja deținute.

Mai apoi, fata a amenințat victima din nou că va posta pe internet clipurile realizate dacă aceasta nu-i cedează un cont de socializare cu mulţi urmăritori.

Procurorii mai acuză că, din octombrie 2025, minora ar fi stocat în telefonul personal mai multe fotografii cu minori în ipostaze sexuale explicite.

