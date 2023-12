Mircea Badea, ipoteză neașteptată în cazul lui Dumitru Buzatu: „Nu a fost flagrant şi vă spun şi de ce”

Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins de procurorii DNA în flagrant, vineri seară, când ar fi primit mită o sumă importantă de bani, mai exact 1,25 milioane de lei. Acesta a fost arestat preventiv sâmbătă pentru 30 de zile.

Mircea Badea, despre cazul lui Dumitru Buzatu

Despre cazul baronul de Vaslui a ținut să vorbească și Mircea Badea care susține că în opinia sa acesta nu a fost prin în flagrant de procurorii DNA.

„O să vorbesc despre așa-zisul flagrant făcut de procurorii DNA, despre speța Buzatu de la PSD, ultimul din garda lui Dragnea, ca să zic așa, care mai rămăsese alive and kiking din punct de vedere politic, p-acolo pe la Vaslui. Eu zic că o să am o abordare absolut nonconformistă și contra curentului, lucru cu care sunt obișnuit.

Ţineți minte când a fost reținut Sorin Oprescu? Eu îmi aduc aminte perfect! Când a fost reținut Sorin Oprescu și toată presa din România a zis flagrant, eu atunci am fost singurul care am spus că n-a fost flagrant. Pe vremea aia uriașul aparat de propagandă a lui Coldea și Kovesi şi nenorocitul de Badea de la Antena 3, Badea care apără infractorii, care ia partea infractorilor. Nu luam partea nimănui. Doar că nu poți să spui că era flagrant la ceva ce nu era flagrant.

Băi, și vreo trei zile eu am ținut-o langa că nu e flagrant și că e fake news și a venit chiar zeița lor. Doar vă reamintesc ca să vedeți de unde pornesc. A venit zeița lor anticorupție, chiar Laura Codruța Kovesi care a zis, citez: față de suspectul Sorin Oprescu nu s-a aplicat procedura flagrantă.

Asta era în data de 8 septembrie 2015 și am zis și eu îmi cer scuze că am avut dreptate. Ok, în cazul Buzatu a fost flagrant? În opinia mea, nu a fost flagrant. Nu avem de-a face nici de această dată cu un flagrant, ci doar cu propagandă despre flagrant.

Deci, în opinia mea, nu a fost niciun fel de flagrant întrucât la ora 17:15 i s-a dat geanta, a pus-o în portbagaj, iar el a fost oprit două ore mai târziu, la ora 19:12. Deci cum faci tu flagrant la 19:12 pentru o presupusă faptă care s-a întâmplat la 17:15? Cam ce flagrant e ăsta?

După ce i-a dat geanta maronie în care s-au găsit ulterior banii respectivi, Farmazon și Buzatu s-au dus la masă. Erau la pescuit. Buzatu nu se uită în geantă şi mi se pare destul de important. Eu dacă mi-aș construi apărarea într-o astfel de speță, aș specula la maxim această treabă, faptul că nu m-am uitat în geantă. Ok, pleacă și reținerea are loc la două ore după, când el pleacă de la locul respectiv.

Deci flagrant, în opinia mea, ar fi fost dacă în momentul în care Buzatu a închis portbagajul de la mașina lui, atunci se intervenea. Deschideți portbagajul ce avem aici? Asta e flagrantul. Două ore după, nu mai e flagrant și vă spun și de ce.

Eu acum nu spun că ăsta nu a luat mită. În primul rând mă interesează că așa-zisa presă din România a revenit, așa cum au revenit și procurorii, la paradigma koveşistă. Se revine la paradigma koveşistă de a se prezenta o realitate creată de un sistem într-un anumit fel. Și când mă refer la un sistem, mă refer la un sistem procuroristico-SRIstico.

Ok deci, în opinia mea, nu avem un flagrant. Dacă eu aș fi Buzatu, aș spune: domnule, eu nu știu ce era în geanta respectivă. Repet, el nu a fost oprit atunci… au trecut două până când s-a desfăcut portbagajul și s-au uitat ăia.

Păi, eu știu ce s-a întâmplat în alea două ore, domnule? Păi în alea două ore poate au mai deschis cinci portbagajul respectiv. Adică se puteau întâmpla atât de mult în alea două ore, încât oricum, asta cu flagrantul, în opinia mea modestă, pică și este doar un cuvânt spectaculos, ca și cum suma de bani n-ar fi fost suficient de spectaculoasă.

Ori, mie mi se pare fake news. Înțeleg de ce e nevoie de fake news în cazul acțiunii procurorești în România tocmai pentru a spori percepția emoțională a unei situații foarte probabil penale, a unei situații în percepția subiectiv-emoțională la nivelul populației a unei povești. Adică, băi, tu ai văzut, mă, l-au prins pe ăla, bă, în flagrant când a luat banii!?

În primul rând, nu l-a prins în fragrant. În al doilea rând, nici n-a deschis geanta. Multe lucruri aș putea invoca dacă ar fi să invoc. Deci speța, sigur că este prezentată de așa natură. Eu nu spun că n-a luat ăsta mită, habar n-am. O fi luat, o fi fost mită, nu zic. Ni se spune povestea că Farmazon având contracte cu Consiliul Județean, era condiționat de șpagă. Ok, asta trebuie dovedită. Păi, uite banii… am înțeles, am văzut banii, pentru ce erau banii că poți să spui atât de multe lucruri. Eu în geantă îi zisesem să îmi dea și mie și zacuscă. Adu-mi și mie și zacuscă. Și uite geanta cu zacuscă, că eu nici nu m-am uitat în ea. Înțelegeți ce vreau să spun?

Înțeleg că a fost monitorizat video, dar și audio. Păi tu în atâta monitorizare audio-video, dar de data asta mă refer mai ales la audio, tu nu-mi dai decât fraza aia „eram pe drojdie”?

Asta e o chestie pe care poți să spui în multe situații. Faptul că ne-au scos-o procurorii doar pe asta din atâtea ore de interceptări audio… Repet, am mai văzut asta în viața asta. Poate că ăsta a luat mită, poate că asta este fix mită, poate este fix pentru contract, e în regulă. Eu acum văd însă o montură, o montură specific procurorească.

Am mai văzut-o de 100.000 de ori, uneori practic confecționând o realitate care nu există, alteori augmentând o realitate existentă, dar care în spațiul public a ajuns mult umflată și deformată de la scara inițială pentru a ne arăta nu numai cum se luptă cu corupția, dar și cât de tari sunt procurorii, şi remarc aceleași ingrediente în realitatea din zilele noastre.

Sigur că toate converg către această idee că acest domn Buzatu de la Vaslui, singurul care mai rămăsese din gașca lui Dragnea, cât de cât relevant în PSD, toate converg între: domnule a luat şpagă.

Nu e în regulă să iei șpagă, am înțeles asta, nu contest, dar nici nu sar ca aplaudacu, că eu nu sunt aplaudac n-am fost niciodată. Nu mă apuc la vârsta asta să aplaud că am văzut prea multe în viața asta.

Deci, ceea ce însă mi se pare mult mai important decât că Buzatul a luat de la Farmazon o sumă de bani, mi se pare faptul că se întoarce în România maniera kovesistică de a se prezenta public o treabă cu concursul și colaborarea, în opinia mea ticăloșită, a așa-zisei prese din România, care nu numai că nu are un minimum de gândire critică, este o aplaudacă frenetică a oricăror lozinci venite de la sistem.

Deci, dacă a zis sistemul ceva, singura datorie în momentul ăsta în care noi vorbim a așa-zisului jurnalist în România este să preia întocmai și la timp și să accentueze cu emoție din asta butaforică, să accentueze dramatic textul venit de la sistem. Ori, asta mie mi se pare extrem, extrem de nociv şi foarte, foarte periculos și chiar și ticălos”, a spus Mircea Badea, potrivit .