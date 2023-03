Mircea Cărtărescu, reacție după ce nu a fost primit în Academia Română: „Nu a fost vreodată visul meu să devin academician”

Scriitorul Mircea Cărtărescu a reacționat după ce Academia Română a respins statutul său de membru în cadrul secției filologice. Acesta a precizat că nu și-a dorit să devină membru al Academiei, dar a acceptat demersurile după ce a fost propus de către Ion Pop, Ana Blandiana și Mircea Martin.

Mircea Cărtărescu a mai precizat că nu are nici un fel de sentimente negative pentru Academie pentru că nu l-a acceptat.

„Mă văd silit să fac câteva precizări în legătură cu ”neprimirea mea în Academia română”, deși nu aș fi vrut să mai adaug ceva unei chestiuni deja inflamate artificial și fără sens. Nu a fost vreodată visul meu să devin academician. Nu mă simt nici la vârsta adecvată, nici la nivelul valoric pe care o academie națională îl presupune. Nu am nici un fel de sentimente negative pentru Academie pentru că nu m-ar fi acceptat. Am primit inițial începerea demersurilor respective doar pentru că am fost propus de trei oameni pentru care am un mare respect și cărora nu am avut curajul să le spun nu: Ion Pop, Ana Blandiana și Mircea Martin. Le sunt recunoscător pentru gestul lor. Dar când am aflat din presă că la o votare inițială din cadrul secției filologice nu am întrunit suficiente adeziuni, m-am simțit foarte ușurat și am înțeles că așa trebuia să fie. A nu fi academician (sau orice altceva în afară de ceea ce sunt cu adevărat: un om care scrie) mi se pare un strop de libertate în plus, pe care știu să îl prețuiesc”, scrie Mircea Cărtărescu.

Scriitorul Mircea Cărtărescu recent că, în școlile din România, astăzi practic nu se mai face literatură. Elevilor li se prezintă textele unor „autori prăfuiți”, în vreme ce autorii de azi sunt complet ignorați, „de parcă nici n-aș exista”. „Literatura, cum se predă azi ca să treci bacul, e moartea pasiunii, mai bine ar dispărea cu totul ca materie”, a mai susținut Cărtărescu, într-un interviu pentru