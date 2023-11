Mircea Geoană a mărturisit care a fost primul său salariu: „Am avut și viață de șantier, dar mi-a plăcut!”

Invitat în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, pe care le-a încasat de-a lungul carierei sale.

Mircea Geoană a dezvăluit care a fost primul său salariu

„Am câștigat bine! Am câștigat 4.000 și ceva de lei la primul salariu, ca inginer la Energomontaj. Eu am lucrat cinci ani pe șantier. Pare neverosimil acum, dar așa am fost, cu cizme, vorbind mai urât acasă. Nevastă-mea spunea: ‘Avem musafiri, nu mai înjura!’ Am avut și viață de șantier, dar mi-a plăcut!”, a spus secretarul general adjunct al NATO.

, deși salariul anterior era considerabil, a avut un șoc real atunci când a primit primul său salariu de la Ministerul Afacerilor Externe, scrie .

Ce a făcut cu banii de la primul său salariu

„La primul salariu eram logodiți. Cred că am chemat prietenii noștri acasă – aveam un mic apartament în București – și am dat de băut.

Șocul cel mai are a fost la primul salariu de la Externe. Eu, când am terminat la Energomontaj, eram adjunct de șef de brigadă și câștigam 7,150 de lei pe lună. Erau bani mulți!

Prima leafă la Externe a fost de 3.050 de lei. M-am dus cu banii acasă, la nevastă, și zice: ‘Unde ai ascuns banii? Ce ai făcut cu banii?’ Zic: ‘Ai vrut să vorbesc frumos. Asta e, pe bani mai puțini!’”, a spus el.

Secretarul general adjunct al NATO afirmă că, în prezent, beneficiază de o remunerație considerabilă, însă consideră că acest venit este justificat și corespunde eforturilor depuse.

„Da! Ne plătesc bine! Sunt foarte bun la ceea ce fac și e normal ca pe cei foarte buni să-i plătești foarte bine”, a declarat Mircea Geoană, întrebat dacă salariul de la NATO e mare.