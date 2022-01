Mircea Geoană: Rusia solicită puțin timp pentru a analiza propunerile NATO. Problemele create de Moscova în jurul Ucrainei trebuie rezolvate prin dialog, nu prin confruntare și conflict (VIDEO)

Federația Rusă a solicitat puțin timp pentru a analiza propunerile formulate de NATO, a precizat secretarul general adjunct Mircea Geoană, joi, pe B1 TV, la Actualitatea cu Tudor Mușat, unde a pledat pentru soluționarea problemelor create de Moscova în jurul Ucrainei „prin dialog și nu prin confruntare și conflict”.

Mircea Geoană (NATO), despre dialogul dintre Occident și Federația Rusă

„Am încheiat în urmă cu câteva minute o convorbire cu doamna Wendy Sherman, adjunctul secretarului de stat american, cu colegii din Uniunea Europeană, cu colegii de la OSCE, și am făcut o evaluare comună a modului în care Federația Rusă a răspuns preliminar la cele două propuneri scrise făcute de NATO, trimise ieri seară, aici, la Bruxelles, către Moscova, și de către aliații americani în plan bilateral, și ați urmărit conferințele de presă ale lui Tony Blinken și Stoltenberg. Încă nu avem o reacție decât cea preliminară făcută de ministrul Lavrov. Declarația este, evident, una preliminară pentru că partea rusă solicită puțin timp pentru a analiza propunerile noastre și vom vedea, și sperăm ca după aceea răspunsul să fie unul de continuare a dialogului”, a declarat secretarul general adjunct al Alianței Nord-Atlantice.

Potrivit oficialului, Consiliul NATO-Rusia este locul natural pentru a discuta probleme de securitate.

„Sperăm ca cele trei teme propuse de către NATO pentru conversații succesive cu Federația Rusă să fie acceptate și să putem să revenim la dialog, pentru că noi în continuare credem că diplomația și soluționarea politică a problemelor pe care Federația Rusă le-a creat în jurul Ucrainei pot fi rezolvate și trebuie să fie rezolvate prin dialog și nu prin confruntare și conflict”, a adăugat el.

Mircea Geoană a explicat că, spre deosebire de Federația Rusă, NATO a preferat „un canal un pic mai clasic de conversație”.

„Ați observat că spre deosebire de modalitate de acțiune a Federației Ruse, care a dat într-o primă etapă presei propunerile pe care le-a făcut către NATO și către Statele Unite, noi am preferat un canal un pic mai clasic de conversație. De aceea, noi nu am dat publicității textul nostru. Pot să vă spun că textul nostru reconfirmă zonele unde credem că am putea și ar trebui să încercăm de ambele părți să avem elemente constructive în dialogul nostru. Mă refer aici la dialogul NATO-Federația Rusă”, a mai spus Mircea Geaonă.