Un mesaj de tip RO-ALERT a fost transmis vineri, 24 aprilie 2026, după ce un copil de 11 ani a fost dat dispărut în București. Autoritățile au cerut sprijinul populației pentru găsirea rapidă a minorului, iar mobilizarea a fost una imediată.

A fost găsit copilul dispărut?

Din fericire, finalul a fost unul fericit. au reușit să îl găsească pe minor în scurt timp, acesta fiind în afara oricărui pericol. Reprezentanții au transmis că intervenția a fost rapidă, iar copilul a fost preluat în siguranță, în urma verificărilor efectuate.

„Poliția Capitalei informează că minorul, în vârstă de 11 ani, a cărei plecare a fost semnalată public în cursul zilei de astăzi, a fost depistat de polițiști și se află în afara oricărui pericol.

Verificările au fost desfășurate cu operativitate, iar în urma activităților specifice, acesta a fost preluat în siguranță.

Mulțumim reprezentanților mass-media pentru mediatizarea rapidă a cazului, precum și cetățenilor care au oferit informații și sprijin în demersurile desfășurate.”, a transmis Poliția Capitalei.

Unde a fost văzut ultima dată copilul dat dispărut

Potrivit informațiilor oficiale, băiatul pe nume Stancu Mircea-Mihail a fost văzut ultima oară în jurul orei 14:50, în zona intersecției străzilor Foișorului și Brândușelor, din Sectorul 3.

Semnalmentele transmise arătau că minorul are aproximativ 1,40 metri înălțime și cântărește în jur de 40 de kilograme. Are ochii căprui și părul șaten. În momentul dispariției, purta un tricou galben cu glugă, pantaloni de trening crem și adidași negri cu albastru.

Ce mesaj RO-ALERT a fost transmis populației

Autoritățile au emis rapid un mesaj pentru a alerta cetățenii și a crește șansele de găsire a copilului:

„RO-ALERT: Missing child alert

La data de 24.04.2026, ora 14:50, STANCU MIRCEA-MIHAIL in varsta de 11 ani, a plecat de la intersectia strazilor Foisorului cu Branduselor, sector 3. Semnalmente: inaltime 1,40 m, greutate 40 kg, ochi caprui, par saten. Este imbracat cu tricou de culoare galben cu gluga, pantaloni de trening crem si adidasi negri cu albastru”, a fost mesajul transmis populației.