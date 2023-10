Momentul în care Hamas eliberează două ostatice, după 14 zile de coșmar (VIDEO)

Hamas a eliberat vineri seară două femei americane luate ostatice la începutul lunii octombrie. Cele două, mamă și fiică, au fost eliberate la granița Israelului cu Fâșia Gaza, iar președintele Joe Biden, a confirmat că eliberarea s-a realizat prin medierea cu ajutorul guvernului din Qatar. Momentul eliberării a fost filmat de Brigăzile al-Qassam, aripa militară a Hamas, iar videoclipul a fost făcut public.

*Hamas terror group releases footage of two American Hostages being released from Gaza and being handed over to the Red Cross.*

„Astăzi, am asigurat eliberarea a doi cetățeni americani luați ostatici de către Hamas în timpul atacului terorist cumplit împotriva Israelului pe 7 octombrie. Cetățenii noștri au trecut printr-o încercare grea în ultimele 14 zile, și sunt extrem de bucuros că se vor reuni în curând cu familia lor, care a trăit în frică. Acești oameni și familia lor vor avea întregul sprijin al guvernului Statelor Unite în timp ce se recuperează și vindecă, iar cu toții ar trebui să le respectăm intimitatea în acest moment.

De la primele momente ale acestui atac, am lucrat non-stop pentru a elibera cetățenii americani luați ostatici de către Hamas, și nu am încetat eforturile noastre de a asigura eliberarea celor care încă sunt ținuți. Le mulțumesc guvernului Qatar și guvernului Israel pentru parteneriatul lor în această muncă. Jill și cu mine am ținut aproape în inimile noastre toate familiile americanilor neidentificați. Și, așa cum am spus acestor familii când am vorbit cu ele săptămâna trecută, nu ne vom opri până când ne vom aduce acasă pe cei dragi lor. Ca președinte, prioritatea mea cea mai mare este siguranța americanilor ținuți ostatici în întreaga lume”, a transmis Joe Biden pe Twitter.

Statement from President Biden on the release of two American hostages: “Today, we have secured the release of two Americans taken hostage by Hamas during the horrific terrorist assault against Israel on October 7. We will not stop until we get their loved ones home. As…

— Stephen Michael (@stephenreports)