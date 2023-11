Motivul pentru care nu e bine să pui lămâie peste peștele fierbinte sau în supe / Mulți români fac greșeala asta

Lămâia este bogată în vitamina C, benefică pentru imunitate, dar aceasta își pierde eficacitatea în contact cu căldura excesivă. Consumul în preparate prea fierbinți poate anula beneficiile acestei vitamine esențiale, scrie .

„Folosirea lămâii este cu adevărat importantă în rutina de gătit. Lămâia este bogată în vitamina C, care este un nutrient esențial de care organismul are nevoie zilnic. Corpul nostru nu stochează și nu produce vitamina C. Prin urmare, un aport zilnic de vitamina C este cu adevărat important pentru o sănătate bună și longevitate. Dar ce e important de înțeles despre vitamina C este că este un nutrient foarte sensibil. Este ușor distrus de căldură. Acesta este motivul pentru care nu trebuie să puneți niciodată zeamă de lămâie peste sau în alimentele care sunt foarte fierbinți sau încă pe flacără”, spune nutriționista Juhi Kapoor pe Instagram.

Cum trebuie să folosim de fapt lămâia