Multiple vedete părăsesc Twitter după ce Elon Musk a cumpărat platforma

Twitter este părăsit de celebritățile din industria de divertisment americană, ca urmare a . Unele personalităţi sunt însă optimiste și îi îndeamnă pe utilizatorii progresişti să continue lupta din cadrul platformei online, conform The Hollywood Reporter, citat de Agerpres.

Elon Musk a mai anunțat că intenționează să îi taxeze cu 20 de dolari pe lună pe , iar mai multe persoane s-au opus acestei decizii printre care și Stephen King, zicând: „La dracu cu asta”.

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron.

— Stephen King (@StephenKing)