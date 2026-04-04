Nazare: Ratingul României, reconfirmat de S&P, arată încrederea investitorilor în politicile fiscale ale țării

Selen Osmanoglu
04 apr. 2026, 10:51
Sursa Foto: Facebook/ Alexandru Nazare
Cuprins
  1. Priorități fiscale și economice
  2. Deficitul bugetar și investițiile europene
  3. Riscuri și avantaje strategice
  4. Perspectiva ratingului

Reconfirmarea ratingului suveran al României de către agenția S&P Global Ratings evidențiază încrederea comunității internaționale în capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală și de a menține stabilitatea macroeconomică, a declarat vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Priorități fiscale și economice

„Reconfirmarea ratingului suveran al României evidențiază încrederea agențiilor internaționale în capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală și de a menține stabilitatea macroeconomică. Prioritatea noastră rămâne reducerea sustenabilă a deficitului bugetar, continuarea reformelor structurale și valorificarea investițiilor finanțate din fonduri europene, pentru a consolida încrederea investitorilor și a susține creșterea economică pe termen mediu”, a transmis Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conform Agerpres.

Decizia agenției menține România în categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, reflectând atât eforturile de consolidare fiscală, cât și provocările economice interne și externe.

Deficitul bugetar și investițiile europene

S&P estimează că deficitul bugetar va scădea de la 7,7% din PIB în 2025 la 6,5% în 2026 și 5,5% în 2027, datorită măsurilor fiscale deja implementate. În plus, investițiile finanțate din fonduri europene rămân un factor important de susținere a creșterii economice.

Raportul evidențiază o creștere economică moderată, cu un avans estimat de 0,25% în 2026, urmând ca ritmul să crească la o medie de aproximativ 2,5% între 2027 și 2029.

Riscuri și avantaje strategice

Agenția atrage atenția asupra unor riscuri: evoluțiile din piețele energetice internaționale, presiunile inflaționiste și necesitatea continuării reformelor structurale, în special în colectarea veniturilor bugetare.

Totodată, raportul subliniază avantajele strategice ale României, precum dependența redusă de importurile de energie (aproximativ 30%), printre cele mai mici din Uniunea Europeană, oferind protecție împotriva volatilității prețurilor internaționale.

Perspectiva ratingului

Perspectiva negativă reflectă riscurile legate de implementarea măsurilor de consolidare fiscală și evoluțiile economice externe.

Conform S&P, o eventuală îmbunătățire a perspectivei ar putea apărea dacă România va reduce semnificativ deficitele și va relansa creșterea economică.

