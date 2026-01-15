B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Newsweek: Vrancea, fieful mătușii judecătoare a lui George Simion: Membrii de partid AUR sunt excluși la comanda PSD

Newsweek: Vrancea, fieful mătușii judecătoare a lui George Simion: Membrii de partid AUR sunt excluși la comanda PSD

Ana Beatrice
15 ian. 2026, 15:51
Newsweek: Vrancea, fieful mătușii judecătoare a lui George Simion: Membrii de partid AUR sunt excluși la comanda PSD
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Instanțele de judecată gem de procese deschise de foști membri ai AUR care au fost excluși pe nedrept din partid după ce au câștigat alegerile. Se întâmplă în Vrancea, fieful mătușii lui George Simion și al fostului soț al acesteia, George Badiu (parlamentar AUR).

Daniel Nistoroiu a fost ales consilier local în orașul Focșani pe listele AUR în iunie 2024. Nu a apucat să se bucure deloc de această funcție, deoarece, înainte ca mandatul lui să fie validat, a fost exclus din partid.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

Tags:
Citește și...
„Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni
Eveniment
„Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni
Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)
Eveniment
Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)
Înalta Curte, atac dur la Guvernul Bolojan. „Se anulează pensiile de serviciu”. Raport trimis Curții Constituționale
Eveniment
Înalta Curte, atac dur la Guvernul Bolojan. „Se anulează pensiile de serviciu”. Raport trimis Curții Constituționale
Femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Ce a arătat expertiza psihiatrică
Eveniment
Femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Ce a arătat expertiza psihiatrică
Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, formulată de Administrația Prezidențială. Ea va decide vineri soarta a doi judecători CCR
Eveniment
Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, formulată de Administrația Prezidențială. Ea va decide vineri soarta a doi judecători CCR
Un român a fost reținut de agenții de la imigrare din Statele Unite. Este acuzat de relații sexuale cu minori
Eveniment
Un român a fost reținut de agenții de la imigrare din Statele Unite. Este acuzat de relații sexuale cu minori
Sezonul gripal lovește puternic: 9 morți de gripă în ultima săptămână. Peste 70.000 de cazuri noi de infecții respiratorii
Eveniment
Sezonul gripal lovește puternic: 9 morți de gripă în ultima săptămână. Peste 70.000 de cazuri noi de infecții respiratorii
Poluarea cu microplastic în Marea Neagră. Șprot, rapană și midii contaminate pe litoralul românesc: „Chiar dacă ne ferim de ce provine din mare, aceste particule pot ajunge în organismul nostru și prin alte surse”
Eveniment
Poluarea cu microplastic în Marea Neagră. Șprot, rapană și midii contaminate pe litoralul românesc: „Chiar dacă ne ferim de ce provine din mare, aceste particule pot ajunge în organismul nostru și prin alte surse”
Procesul prin care se cere suspendarea judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, poate continua. Cererea de recuzare a magistratei care judecă dosarul a fost respinsă
Eveniment
Procesul prin care se cere suspendarea judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, poate continua. Cererea de recuzare a magistratei care judecă dosarul a fost respinsă
Val de reacții după gafa MAI de Ziua Culturii Naționale: Titlul și versurile unei poezii de Eminescu, scrise greșit
Eveniment
Val de reacții după gafa MAI de Ziua Culturii Naționale: Titlul și versurile unei poezii de Eminescu, scrise greșit
Ultima oră
18:04 - Angajații Primăriei Iași care vin beți la serviciu vor fi concediați. Cum vrea Mihai Chirica să reducă din cheltuielile de personal
17:55 - Apariție plină de energie a Primei Doamne a Franței la Disneyland Paris. Cum a reușit Brigitte Macron să surprindă publicul
17:39 - „Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni
17:16 - S-a îmbogățit din donații după ce l-a huiduit pe Trump. Povestea unui angajat Ford (VIDEO)
17:15 - Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)
16:55 - Înalta Curte, atac dur la Guvernul Bolojan. „Se anulează pensiile de serviciu”. Raport trimis Curții Constituționale
16:38 - Femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Ce a arătat expertiza psihiatrică
16:37 - Abuzuri filmate în sediul poliției din Verona, cu un român printre victime. Cum au ajuns imaginile să devină probe decisive într-un proces de tortură (VIDEO)
16:25 - Aproape jumătate dintre adolescenți sunt expuși riscului dependenței de tehnologie. Pericolul din online
16:20 - CTP: „Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc”. Gazetarul, critici dure pentru Ciucu și Bolojan