Newsweek: Vrancea, fieful mătușii judecătoare a lui George Simion: Membrii de partid AUR sunt excluși la comanda PSD

Instanțele de judecată gem de procese deschise de foști membri ai AUR care au fost excluși pe nedrept din partid după ce au câștigat alegerile. Se întâmplă în Vrancea, fieful mătușii lui George Simion și al fostului soț al acesteia, George Badiu (parlamentar AUR).

Daniel Nistoroiu a fost ales consilier local în orașul Focșani pe listele AUR în iunie 2024. Nu a apucat să se bucure deloc de această funcție, deoarece, înainte ca mandatul lui să fie validat, a fost exclus din partid.

Mai multe detalii pe .